Pilav seven sevenlerin çok beğeneceği, içindeki kuş üzümleri ile bir o kadar lezzetli iç Pilav tarifini vereceğim sizlere. Misafir ağırladığınız zaman ilk yapacağımız yemeğin yemeklerin başında pilav gelmektedir, ancak aynı pilavı yapmaktan sıkılmış olabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun...

İç Pilav İçin Gereken Malzemeler:

2 adet patlıcan

Bir buçuk su bardağı pirinç

2 çorba kaşığı dolma fıstığı

1 adet soğan

2,5 çorba kaşığı kuş üzümü

Bir çay kaşığı tarçın

Bir çay kaşığı dolma baharı

Yarım çay kaşığı karabiber

1,5 çay bardağı zeytinyağı

2 2,5 su bardağı sıcak su tuz

İç Pilav Yapılışı:

Alacalı soyup küp küp doğradığımız patlıcanları kızartıp, yağını süzdükten sonra bir kenara alalım.

Önceden sıcak su ile ıslattığımız pirinci, süzüp onu da bir kenara alalım.

Pilavı yapacağımız tencerenin içine zeytinyağının yarısını koyalım.

Dolma fıstığımızı yakmadan pembeleşinceye kadar kavuralım.

Daha sonra soğanları ilave ederek kavurmaya devam edelim.

Rengi dönmeye yakın, daha önceden kızarttığımız patlıcanları ekleyelim.

Tüm malzemeyi 2-3 dakika orta hararetteki ateşte kavuralım.

Yıkanmış ve süzülmüş pirincimizi de ilave edelim.

Bu arada tahta kaşıkla kavurmaya devam ediyoruz

Bu karışıma dolma baharı, karabiber ve tarçını da ekleyelim.

Kavurma işlemimiz bitince üzerine kuş üzümünü ekleyelim.

Hazırlamış olduğumuz sıcak suyu, zeytinyağı ve tuzu da en son pilav harcımıza ekleyip, önce harlı daha sonra kısık ateşe alalım, suyunu çekene kadar pilavı pişirelim.

Üzerine bir sofra bezi örterek 15-20 dakika demlendirelim.

İç pilavımız hazır servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun...

Püf Noktası:

Yapmış olduğumuz iç pilavın yanına en çok et yemekleri gider, fırında hindi, tavuk bu pilavın yanına en uygun olanlarından biridir.

Pirinci kaliteli seçin.

Pirinci ıslatarak pilavı pişirin.

Tereyağı kullanın, iyice kavurun.

Kısık ateşte pişirin, limon suyu katarak daha beyaz bir pilav elde edebilirsiniz. Ölçünüz bire bir buçuk su bardağı olsun.

Su yerine tavuk ya da et suyu da kullanabilirsiniz.

Pilavın suyunu ekledikten sonra karıştırmayın, pilav pişerken kapağını açmayın lapa olmasına neden olabilir.

Demlenmesini sağlayın.