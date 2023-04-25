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Icardi'de sıcak gelişme! Dev talip...

Galatasaray'ın sezon başında PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi hakkında İtalyan basınından flaş bir transfer iddiası geldi.

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  • Icardi'de sıcak gelişme! Dev talip... - Son dakika Galatasaray transfer haberleri

    Galatasaray'ın sezon başında Paris Saint-Germain'den (PSG) kiraladığı Mauro Icardi'nin talipleri her geçen gün artıyor.
  • Icardi'de sıcak gelişme! Dev talip... - Son dakika Galatasaray transfer haberleri

    İtalyan basını, PSG'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Arjantinli golcüye Serie A devi Juventus'un talip olduğunu yazdı.
  • Icardi'de sıcak gelişme! Dev talip... - Son dakika Galatasaray transfer haberleri

    Sport Italia'da yer alan habere göre; 30 yaşındaki futbolcuyu uzun süredir takip eden siyah-beyazlı ekibin sezon sonu PSG ile masaya oturacağı belirtildi. 
  • Icardi'de sıcak gelişme! Dev talip... - Son dakika Galatasaray transfer haberleri

    PSG'nin, birçok talibi bulunan Icardi'nin bonservisi için 15 milyon euro istediği kaydedildi. 
  • Icardi'de sıcak gelişme! Dev talip... - Son dakika Galatasaray transfer haberleri

    Buna karşın Sarı-Kırmızılı yönetim ise şampiyonluk halinde Icardi'nin bonserevisini almak için tüm şartları seferber edecek.
  • Icardi'de sıcak gelişme! Dev talip... - Son dakika Galatasaray transfer haberleri

    Yıldız golcü, yıllık 6 milyon 750 bin euro kazanırken, bu paranın 6 milyon eurosunu PSG, 750 bin eurosunu ise Galatasaray ödüyor. 
  • Icardi'de sıcak gelişme! Dev talip... - Son dakika Galatasaray transfer haberleri

    Güncel piyasa değeri 18 milyon euro olan Icardi, bu sezon G.Saray formasıyla 14 gol atıp, 8 de asist yaptı. 
  • Icardi'de sıcak gelişme! Dev talip... - Son dakika Galatasaray transfer haberleri

    "PANENKA FİYASKOSU"

    Mauro Icardi, son olarak Karagümrük maçında kaçırdığı 'Panenka' penaltısı ile gündeme geldi.
  • Icardi'de sıcak gelişme! Dev talip... - Son dakika Galatasaray transfer haberleri

    Sarı-kırmızılı futbolcunun, takımının 3-3 berabere kaldığı maçta kaçırdığı penaltı Avrupa basınında da yankı uyandırdı. 
  • Icardi'de sıcak gelişme! Dev talip... - Son dakika Galatasaray transfer haberleri

    Yapılan haberlerde "Icardi'nin Panenka fiyaskosu" yorumu yapıldı. 

     
  • Icardi'de sıcak gelişme! Dev talip... - Son dakika Galatasaray transfer haberleri

    Icardi, ligde daha önce Giresunspor ve Kayserispor maçlarında da birer penaltı kaçırmıştı.

Haberi Hazırlayan : Uğur Sarıkaya
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