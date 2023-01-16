Arjantinli yıldız geçen günlerde kulüp televizyonuna konuşmuş ve İstanbul'da kendini evinde hissettiğini dile getirmişti. Icardi'nin o açıklamaları ise şöyle:

"Biz bir takımız. Hocamızın seçimler yapması gerekiyor. Sahada sadece 11 kişi oynayabiliyor. Genç kardeşimiz Barış, son zamanlarda çok iyi performans sergiledi. Gomis zaten çok iyi. Haris de öyle. Hepimizin yüzde yüzünü vermesi gerekiyor. Hocamızı, kararı verirken zorlamamız gerekiyor ki kendi aramızda da sağlıklı bir rekabet olsun. Günün sonunda bizim tek bir amacımız var; şampiyon olmak, kupa kaldırmak. Birbirimize güvenmemiz gerekiyor. Hep birlikte aynı amaç için çalışmaya devam edersek, sezon sonunda şampiyon da biz oluruz, kupaları kaldıran da."