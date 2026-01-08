Habertürk
        Icardi, Hagi'nin rekorunu kırmaya hazırlanıyor! - Galatasaray Haberleri

        Icardi, Hagi'nin rekorunu kırmaya hazırlanıyor!

        Galatasaray'ın Arjantinli santrforu Mauro Icardi, 2 kez daha rakip fileleri havalandırması durumunda sarı-kırmızılı kulübün tarihindeki en golcü yabancı futbolcu olacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2026 - 11:58 Güncelleme: 08.01.2026 - 11:58
        Icardi, Hagi'nin rekorunu kırmaya hazırlanıyor!
        Galatasaray'a ilk olarak 2022-2023 sezonu öncesinde Fransa ekibi Paris Saint-Germain'den kiralık olarak gelen Icardi, başarılı performansının ardından sonraki sezonda 10 milyon avro bonservis bedeliyle sarı-kırmızılı takımın kadrosuna dahil edildi.

        Takımla toplamda 111 maça çıkan Icardi, son olarak Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor'un ağlarını havalandırarak, sarı-kırmızılı formayla 71. golüne ulaştı.

        Arjantinli santrfor, 10 Ocak Cumartesi günü oynanacak Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe'nin filelerini 2 kez havalandırırsa Galatasaray formasıyla 72 gol atan Rumen efsane futbolcu Gheorghe Hagi'yi geçerek, kulüp tarihindeki en skorer yabancı oyuncu ünvanını elde edecek.

        İLK SEZONUNDA 23 KEZ RAKİP AĞLARI SARSTI

        Mauro Icardi, sarı-kırmızılı takımdaki ilk sezonunda 23 gol attı.

        Şampiyon oldukları 2022-2023 sezonunda takıma büyük katkı veren Icardi, Süper Lig'de 24 ve Türkiye Kupası'nda da 2 karşılaşmada görev aldı. Söz konusu sezonda ligde 22, kupada da 1 kez rakip fileleri havalandıran Icardi, toplamda 23 gole ulaştı.

        İKİNCİ SEZONUNDA GOL KRALI OLDU

        Mauro Icardi, 2023-2024 sezonunda Süper Lig'de gol kralı oldu.

        Arjantinli yıldız, takımdaki ikinci sezonunda Süper Lig'de çıktığı 34 maçta 25 kez fileleri havalandırarak gol krallığında en üst sırada yer aldı. Söz konusu sezonda Avrupa'daki müsabakalarda 6, TFF Süper Kupa'da da 1 kez rakip ağları sarsan Icardi, tüm kulvarlarda çıktığı 47 maçta toplam 32 gol attı.

        ÜÇÜNCÜ SEZONUNDA BÜYÜK SAKATLIK YAŞADI

        Mauro Icardi, Galatasaray'daki üçüncü sezonunda yaşadığı büyük sakatlık sebebiyle takımdan uzun süre ayrı kaldı.

        Geçen sezon 7 Kasım 2024 tarihinde UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İngiltere ekibi Tottenham ile oynanan karşılaşmada sakatlanan Icardi, sezonun geri kalanında görev alamadı.

        Tecrübeli santrfor, 2024-2025 sezonunu 14 maçta attığı 6 golle tamamladı.

        SAKATLIĞININ ARDINDAN GOLLERLE SAHALARA DÖNDÜ

        Tottenham maçında yaşadığı sakatlığı atlatan Icardi, bu sezon 10 kez rakip fileleri havalandırdı.

        Sakatlığı nedeniyle uzun süre forma giyemeyen Icardi, bu sezon Süper Lig'in 2. haftasındaki Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçıyla 281 gün sonra sahalara döndü.

        Sezon başından beri 16 Süper Lig, 6 UEFA Şampiyonlar Ligi ve birer Türkiye Kupası ile Turkcell Süper Kupa olmak üzere toplamda 24 maça çıkan Icardi, bu müsabakalarda 10 gol attı.

        SARI- KIRMIZILI FORMAYLA LİGDE EN ÇOK GOL ATAN YABANCI OYUNCU

        Arjantinli yıldız Mauro Icardi, sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'de en çok gol atan yabancı futbolcu konumunda bulunuyor.

        Sezonun 17. haftasında Kasımpaşa'ya karşı 3-0 kazanılan maçta bir kez rakip fileleri havalandıran Icardi, Süper Lig'deki 81. maçında 60. golünü kaydetti.

        Icardi, Kasımpaşa ağlarına gönderdiği bu golle zirveyi paylaştığı Gheorghe Hagi'yi geçerek Galatasaray tarihinin lig maçlarında en çok gol atan yabancı oyuncusu ünvanını aldı.

        DERBİ MAÇLARINDA 8 GOL KAYDETTİ

        Icardi, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı çıktığı derbi maçlarında toplam 8 kez fileleri havalandırdı.

        Fenerbahçe'ye karşı 6 maça çıkan Arjantinli santrfor, söz konusu karşılaşmalarda rakibinin ağlarını 3 kez sarstı. Beşiktaş'a karşı da 7 maçta görev alan Icardi, bu müsabakalarda toplam 5 gol kaydetti.

