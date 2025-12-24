Habertürk
        Icardi'nin sevgilisi China'dan olay paylaşım: Kariyerine karışmıyorum! - Galatasaray Haberleri

        Icardi'nin sevgilisi China'dan olay paylaşım: Kariyerine karışmıyorum!

        Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin sevgilisi China Suarez Türkiye'den ayrılması için Icardi'yi ikna ettiğine dair çıkan haberlere cevap verdi

        Giriş: 24.12.2025 - 09:45 Güncelleme: 24.12.2025 - 09:58
        1

        Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mauro Icardi için sevgilisi China Suarez'den paylaşım geldi.

        2

        Sosyal medyada China Suarez'in Türkiye'de mutlu olmadığı ve 31 yaşındaki golcü futbolcuya "Arjantin'e River Plate'e gidelim" dediği yönünde iddialar gündeme gelmişti.

        3

        Türkiye'de mutlu olduğunu ve transfer işine karışmadığını söyleyen China Suarez "Ben 'tamam' demişim de neye tamam demişim? Icardi'nin kariyerine karışmıyorum! Menajeri değilim ve olmak da istemiyorum! Türkiye'de mutluyum. Lütfen asıl önemli olandan dikkati başka yöne çekmeye çalışmayın." ifadeleini kullandı.

        4

        Galatasaraylı taraftarlar, Chin Suarez'in bu paylaşımını beğeni yağmuruna tuttu.

