Icardi'nin sevgilisi China Suárez kimdir? China Suárez kaç yaşında, nereli?

CHİNA SUÁREZ KİMDİR?

China Suárez, 9 Mart 1992 tarihinde Arjantin'in Buenos Aires kentinde dünyaya gelmiştir. Gerçek adı María Eugenia Suárez olan China Suárez, sahne ismini, Çinli bir arkadaşından almış ve bu takma adla tanınmıştır. Genç yaşlardan itibaren oyunculuk dünyasına adım atan Suárez, önce küçük yaşlarda katıldığı yarışmalarla dikkat çekmiş, ardından televizyon dizileri ve filmlerinde rol alarak geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştır. Ünlü oyuncu, oyunculuk kariyerine paralel olarak moda ve müzikle de ilgilenmiş ve bir süre müzik grubu üyeliği yapmıştır.

Çinli Suárez, medyanın ilgisini çekerken aynı zamanda sosyal medya üzerinden de milyonlarca takipçiye ulaşmıştır.