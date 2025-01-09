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        Haberler Bilgi Magazin Icardi'nin sevgilisi China Suárez kimdir? China Suárez kaç yaşında, nereli?

        Icardi'nin sevgilisi China Suárez kimdir? China Suárez kaç yaşında, nereli?

        Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin aşk hayatı gündemde yer almaya devam ediyor. Dünya basınının yakından takip ettiği Mauro Icardi sevgilisi China Suárez ile sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Icardi'nin yeni aşkı güzelliğiyle dikkat çekerken China Suarez yaşı, mesleği, kariyeri ile araştırılan konular arasına girdi. Peki Icardi'nin sevgilisi China Suárez kim, kaç yaşında ve nereli?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2025 - 11:04 Güncelleme: 09.01.2025 - 11:07
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        Icardi'nin sevgilisi China Suárez hayatı merak ediliyor. Arjantinli yıldız sosyal medya hesabından China Suarez'li paylaşımlar yaptı. China Suarez'in çocuklarıyla olan fotoğraflarını paylaşan Icardi, 'Sevgi̇ her zaman nefrete karşı kazanır' ifadelerine de yer verdi. Peki Icardi'nin sevgilisi China Suárez kimdir? China Suárez kaç yaşında, nereli?

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        CHİNA SUÁREZ KİMDİR?

        China Suárez, 9 Mart 1992 tarihinde Arjantin'in Buenos Aires kentinde dünyaya gelmiştir. Gerçek adı María Eugenia Suárez olan China Suárez, sahne ismini, Çinli bir arkadaşından almış ve bu takma adla tanınmıştır. Genç yaşlardan itibaren oyunculuk dünyasına adım atan Suárez, önce küçük yaşlarda katıldığı yarışmalarla dikkat çekmiş, ardından televizyon dizileri ve filmlerinde rol alarak geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştır. Ünlü oyuncu, oyunculuk kariyerine paralel olarak moda ve müzikle de ilgilenmiş ve bir süre müzik grubu üyeliği yapmıştır.

        Çinli Suárez, medyanın ilgisini çekerken aynı zamanda sosyal medya üzerinden de milyonlarca takipçiye ulaşmıştır.

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        CHİNA SUÁREZ TİYATRO OYUNLARI

        El Método Grönholm (2012)

        CHİNA SUÁREZ DİZİLERİ VE FİLMLERİ

        Casi Ángeles (2007-2010) – TV Dizisi

        El Secreto de Amor (2015) – TV Dizisi

        Papeles en el viento (2015) – Film

        Abzurdah (2015) – Film

        El Hijo (2019) – Film

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