Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İçimizdeki Ateş final mi yapıyor, bu akşam son bölüm mü? İçimizdeki Ateş bitiyor mu?

ATV'nin ilgiyle takip edilen yaz dizilerinden biri olan İçimizdeki Ateş'in final bölümü sosyal medyada gündem oldu. Dizinin sevenleri; İçimizdeki Ateş final mi yapıyor sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte konuyla ilgili tüm detaylar...

ABONE OL
  • İçimizdeki Ateş final mi yapıyor, bu akşam son bölüm mü? İçimizdeki Ateş dizisi bitiyor mu?

    ATV'nin bu yıl ilk sezonuyla ekranlara gelen dizisi İçimizdeki Ateş'in final bölümü günün hakkında en çok arama yapılan konularından biri durumunda bulunuyor. Peki, İçimizdeki Ateş bu akşam bitiyor mu?
  • İçimizdeki Ateş final mi yapıyor, bu akşam son bölüm mü? İçimizdeki Ateş dizisi bitiyor mu?

    İÇİMİZDEKİ ATEŞ FİNAL Mİ YAPIYOR?

    ATV dizilerinden İçimizdeki Ateş dizisinin ekran macerasının akıbeti merak konusu olmuştu.
  • İçimizdeki Ateş final mi yapıyor, bu akşam son bölüm mü? İçimizdeki Ateş dizisi bitiyor mu?

    İÇİMİZDEKİ ATEŞ BU AKŞAM SON BÖLÜM MÜ?

    Başrolünde İpek Filiz Yazıcıoğlu yer aldığı "İçimizdeki Ateş" dizisi, reytinglerinin yetersiz olduğu iddiasıyla 5. bölümüyle ekranlara veda ediyor.

    İçimizdeki Ateş, 21 Temmuz Perşembe (bu akşam) ekranlara gelecek bölümüyle final yapacak.
  • İçimizdeki Ateş final mi yapıyor, bu akşam son bölüm mü? İçimizdeki Ateş dizisi bitiyor mu?

    21 TEMMUZ 2022 ATV YAYIN AKIŞI

    18:40 Ana Haber

    20:00 S.W.A.T

    21:45 İçimizdeki Ateş

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.