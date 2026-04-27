        İçişleri Bakanı Çiftçi'den 27 Nisan "e-muhtıra"sına ilişkin paylaşım

        İçişleri Bakanı Çiftçi'den 27 Nisan "e-muhtıra"sına ilişkin paylaşım

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Bugün artık e-muhtıralarla hizaya çekilmek istenen bir Türkiye'den, Türkiye Yüzyılı vizyonunu konuşan, kendi hedeflerini kendi belirleyen, bölgesinde ve dünyada söz sahibi olan güçlü bir Türkiye'ye ulaştık." ifadelerini kullandı.

        Giriş: 27 Nisan 2026 - 19:15 Güncelleme:
        Bakan Çiftçi'den 27 Nisan "e-muhtıra"sına ilişkin paylaşım

        İçişleri Bakanı Çiftçi, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, 27 Nisan "e-muhtırası"nın, millet iradesini hizaya çekmeye çalışan vesayetçi aklın son karanlık teşebbüslerinden biri olarak hafızalarında olduğunu belirtti.

        Bir zamanlar Türkiye'de siyasetin e-muhtıralarla yönlendirilmek istendiğini hatırlatan Çiftçi, şunları kaydetti:

        "Milletin iradesi, vesayetle baskı altına alınmak istendi. Türkiye'nin istikameti, sandık yerine karanlık odaklar tarafından belirlenmek istendi. Ancak aziz milletimiz, bu dayatmaya rıza göstermedi. Seçilmiş irade geri adım atmadı. Demokrasiye, hukuka ve milli iradeye sahip çıkıldı. Bugün artık e-muhtıralarla hizaya çekilmek istenen bir Türkiye'den, Türkiye Yüzyılı vizyonunu konuşan, kendi hedeflerini kendi belirleyen, bölgesinde ve dünyada söz sahibi olan güçlü bir Türkiye'ye ulaştık. Bu büyük yürüyüş, muhterem Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, milletimizin iradesiyle, demokrasiye olan sarsılmaz bağlılığıyla mümkün olmuştur. 27 Nisan'ı unutmadık. Vesayete boyun eğmedik. Milli iradeden taviz vermedik. Türkiye Yüzyılı'nı kararlılıkla inşa ediyoruz."

