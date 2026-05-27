        Haberler Gündem Politika İçişleri Bakanı Çiftçi’den şehit ailesine bayram ziyareti | Son dakika haberleri

        İçişleri Bakanı Çiftçi’den şehit ailesine bayram ziyareti

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kurban Bayramı programı kapsamında şehit Ali Teke'nin ailesini ziyaret ettiklerini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Mayıs 2026 - 22:39 Güncelleme:
        Şehit ailesine bayram ziyareti

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

        "Kurban Bayramı programımız kapsamında, aziz şehidimiz Ali Teke’nin kıymetli ailesini ziyaret ederek bayramlarını tebrik ettik, dualarını aldık.

        Aziz şehitlerimiz; vatanımız, bayrağımız, ezanımız ve mukaddes değerlerimiz uğruna canlarını feda ederek en yüce makama erişmiş kahramanlarımızdır.

        Bu mübarek bayram günlerinde; kahraman şehidimizin aziz hatırasını dualarla yâd ederken, geride bıraktığı kıymetli ailesinin vakarı, sabrı ve metaneti hepimize bir kez daha şehitlik makamının büyüklüğünü hissettirdi.

        Bizler biliyoruz ki;

        Şehitlerimiz bu milletin gönlünde daima yaşayacak, kıymetli aileleri ise devletimize ve milletimize daima emanet olacaktır.

        Rabbim aziz şehitlerimizin makamlarını ali, mekânlarını cennet eylesin.

        Kıymetli ailelerine sağlık, huzur ve sabır ihsan eylesin.

        Kurban Bayramımız mübarek olsun."

        27 MAYIS DARBESİ PAYLAŞIMI

        Diğer yandan Bakan Çiftçi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 27 Mayıs 1960 darbesiyle başlayan vesayet ve darbeci zihniyetin, yıllar boyunca farklı şekillerde milli iradeyi hedef aldığını, demokrasiyi zayıflatmaya çalıştığını belirtti.

        Merhum Başbakan Adnan Menderes'in, "Yeter. Söz milletindir." diyerek ortaya koyduğu milli irade anlayışının, cuntacı zihniyet tarafından hazmedilemediğini ve milletin oylarıyla gelen hükümetin darbeyle görevden uzaklaştırıldığını vurgulayan Çiftçi, "Ardından kurulan sözde yargı düzeniyle Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan idam edilerek milletimizin vicdanında silinmeyecek yaralar açılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

        Aradan geçen yıllarda değişenin sadece yöntemler olduğunu belirten Çiftçi, şunları kaydetti:

        "Millet iradesine karşı kurulan vesayet anlayışı, 15 Temmuz'da bu kez hain FETÖ eliyle yeniden sahneye çıkmıştır. Ancak bu aziz millet, 15 Temmuz gecesi muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde meydanlara çıkarak tanklara, silahlara ve darbecilere geçit vermemiş, demokrasiye canı pahasına sahip çıkmıştır. 27 Mayıs'tan 15 Temmuz'a uzanan süreç bize açıkça göstermiştir ki milli iradenin üzerinde hiçbir güç yoktur. 27 Mayıs darbesini ve tüm darbeci anlayışları lanetliyor, demokrasi şehitlerimiz Adnan Menderes'i, Fatin Rüştü Zorlu'yu, Hasan Polatkan'ı rahmetle, minnetle yad ediyorum."

        Trump: Hürmüz herkese açık olacak
        İran ile ABD arasında mutabakat muamması
        G.Saray'da Lemina ve transfer iddiası!
        Kılıçdaroğlu'ndan Özel'in "üyelerle seçim yapalım" önerisine yanıt
        Borç tartışması ölümle bitti
        Juventus'tan Kenan açıklaması!
        CHP'de iki lüks minibüs satışa çıkarıldı
        Kanseri çalıştığı hastanede yendi! "Elime kitle geldi"
        İddia: İsrail Trump baskısı nedeniyle Beyrut'u hedef alamadı
        Fenerbahçe'ye saldırı dosyası tekrardan incelenecek!
        Aziz Yıldırım'dan Muriqi bombası!
        Ünlülerden bayram mesajları
        Beşiktaş Luis'te beklemeye geçti!
        Dünyanın en büyük hava kuvvetleri
        Fenerbahçe'de Diego Carlos gelişmesi!
        "Murat'ı ben tavladım"
        İçki içmedikleri halde vücutları alkol üretiyor
        CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den yeni parti açıklaması
        Aile saadeti
        MHP lideri Bahçeli'den CHP ve 'Mutlak butlan" açıklaması
