Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi: Kurban Bayramı'nda 70 vatandaşımızı trafik kazalarında kaybettik | Son dakika haberleri

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi: Kurban Bayramı'nda 70 vatandaşımızı trafik kazalarında kaybettik

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Tüm tedbirlerimize rağmen Kurban Bayramı tatili boyunca maalesef 70 vatandaşımızı trafik kazalarında kaybettik" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Haziran 2026 - 12:38 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bayramdaki kazalarda 70 can kaybı

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kurban Bayramı tatili boyunca 70 kişinin trafik kazalarında hayatını kaybettiğini açıkladı.

        BAKAN'DAN BAYRAM BİLANÇOSU

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'nda gerçekleşen kazalara dair bilgiler paylaştı. Buna göre toplam 70 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti. Öte yandan 2026 yılının 9 günlük tatil uygulanan Kurban Bayramları içerisinde en düşük can kaybının yaşandığı yıl olduğunu ekledi.

        Bakan Çiftçi, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

        "Milyonlarca vatandaşımızın sıla-ı rahim için yollara çıktığı, sevdiklerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadığı Kurban Bayramı tatilini geride bıraktık.

        REKLAM

        Bayram boyunca İçişleri Bakanlığımızın 334 bin 17 personeli, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için 24 saat esasına göre görev yaptı. Trafikte ise 66 bin 481 personelimiz ve 49 bin 826 ekip aracımızla denetimlerimizi aralıksız sürdürdük.

        Tüm tedbirlerimize rağmen Kurban Bayramı tatili boyunca maalesef 70 vatandaşımızı trafik kazalarında kaybettik. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza yüce Rabbimden rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Kaybettiğimiz her bir can, yüreğimizde derin bir iz bırakmaktadır.

        EN DÜŞÜK CAN KAYBI

        Bununla birlikte aldığımız tedbirler ve vatandaşlarımızın trafik kurallarına gösterdiği hassasiyet sayesinde, 2026 yılı Kurban Bayramı; 9 günlük tatil uygulanan Kurban Bayramları içerisinde en düşük can kaybının yaşandığı yıl olmuştur.

        9 günlük tatil uygulanan Kurban Bayramlarında trafik kazalarında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı:

        ▪️ 2016: 117

        ▪️ 2018: 148

        ▪️ 2021: 87

        ▪️ 2023: 110

        ▪️ 2024: 71

        ▪️ 2026: 70

        Ayrıca önceki 9 günlük Kurban Bayramlarının ortalamasıyla kıyaslandığında, ölümlü trafik kazalarında %45,1, kaza yeri can kayıplarında ise %34,3 oranında düşüş kaydedilmiştir.

        Elbette bizim için hiçbir rakam teselli değildir. Hedefimiz, tek bir vatandaşımızı dahi trafik kazalarında kaybetmemektir. Bu anlayışla daha güvenli yollar ve daha güvenli bir Türkiye için çalışmalarımızı aynı kararlılık ve sorumluluk bilinciyle sürdüreceğiz."

        ÖNERİLEN VİDEO

        İstanbulun fethinin 573. yıl dönümü kutlanıyor

        İstanbul Valiliği koordinasyonunda, kent genelinde İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        8 kişinin öldüğü kazada yürek yakan trajedi!
        8 kişinin öldüğü kazada yürek yakan trajedi!
        Toyota 23 yıl sonra tahtını kaybetti
        Toyota 23 yıl sonra tahtını kaybetti
        Kardeşinden tam 30 yıl sonra... Gözyaşına boğan kader!
        Kardeşinden tam 30 yıl sonra... Gözyaşına boğan kader!
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        Google’dan sivrisinek ordusu!
        Google’dan sivrisinek ordusu!
        Beşiktaş'ta ilk aday Italiano!
        Beşiktaş'ta ilk aday Italiano!
        "Babamla ilişkinizi öğrendiğimde..."
        "Babamla ilişkinizi öğrendiğimde..."
        A Milli Takım, Kuzey Makedonya karşısında!
        A Milli Takım, Kuzey Makedonya karşısında!
        Dünyanın en iyi gastronomi rotaları belli oldu
        Dünyanın en iyi gastronomi rotaları belli oldu
        ABD - Çin çip savaşında yeni cephe
        ABD - Çin çip savaşında yeni cephe
        Ercan ölü bulunmuştu... Sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı!
        Ercan ölü bulunmuştu... Sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı!
        Evlendiler
        Evlendiler
        İstanbul konserine tepki yağdı
        İstanbul konserine tepki yağdı
        4 cana sebep olan sürücü hakkında iddianame! 3 kat hız detayı!
        4 cana sebep olan sürücü hakkında iddianame! 3 kat hız detayı!
        Tokluk hissi yok! 5 yaşında 90 kiloydu
        Tokluk hissi yok! 5 yaşında 90 kiloydu
        İlk çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        İlk çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        Arsenal'in final kabusu!
        Arsenal'in final kabusu!
        ABD İran'a, İran Kuveyt'e saldırdı
        ABD İran'a, İran Kuveyt'e saldırdı
        Gayrimenkulde bayram molası
        Gayrimenkulde bayram molası
        İzmir'de Buca Belediyesi'ne operasyon
        İzmir'de Buca Belediyesi'ne operasyon