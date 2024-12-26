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        Haberler Gündem İçişleri Bakanı Yerlikaya, Iraklı mevkidaşı Şammari ile görüştü

        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Iraklı mevkidaşı Şammari ile görüştü

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Irak İçişleri Bakanı Abdülemir Kamil Şammari ile görüştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 17:46 Güncelleme: 26.12.2024 - 17:46
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        Bakan Yerlikaya, Iraklı mevkidaşı ile görüştü
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        Bakan Yerlikaya, Bakanlık'ta yapılan görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

        Görüşmede, terör, organize suçlar, uyuşturucu, düzensiz göç, göçmen kaçakçılığı suçlarıyla mücadele, sınır güvenliği ve kolluk personelinin eğitimi başta olmak üzere bakanlıklar arasındaki işbirliği konularını değerlendirdiklerini bildiren Yerlikaya, "Sayın mevkidaşıma ve heyetine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

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