İçişleri Bakanlığı: "200 kilogram skunk ele geçirildi"

İstanbul açıklarında düzenlenen ortak operasyonda; 200 kilogram skunk ele geçirildi.

İSTANBUL AÇIKLARINDA OPERASYON

İçişleri Bakanlığı, İstanbul açıklarında jandarma ve sahil güvenlik ekipleri tarafından düzenlenen ortak operasyonda; 200 kilogram skunk ele geçirildiğini duyurdu. Operasyonda organize suç örgütü üyesi olduğu öğrenilen 6 şüpheli yakalandı.

TEKNEDE GİZLENMİŞ 200 KİLO UYUŞTURUCU BULUNDU

Bakanlık, açıklamanın devamında yapılan çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:

"Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ile Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kırklareli ve İstanbul İl Jandarma Komutanlıkları ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen ortak operasyon sonucunda Karadeniz’de "Uyuşturucu Kaçakçılığı" ağı ortaya çıkarıldı ve İstanbul açıklarında yakalanan bir teknede gizlenmiş halde 200 kg uyuşturucu madde ele geçirildi."

"EMEĞİ GEÇENLERİ TEBRİK EDİYORUZ"

Açıklamada, "Kahraman Jandarmamız ve Sahil Güvenliğimiz ile hem karada hem de denizde uyuşturucuyla mücadelemize devam ediyoruz. Daire Başkanlığımızı, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığımızı, İl Jandarma Komutanlıklarımızı, Kahraman Jandarmamızı, Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz." ifadelerine yer verildi.