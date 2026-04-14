        Güvenlik İçişleri Bakanlığı: "200 kilogram skunk ele geçirildi"

        İçişleri Bakanlığı: "200 kilogram skunk ele geçirildi"

        İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul açıklarında Jandarmamız ve Sahil Güvenliğimiz tarafından düzenlenen ortak operasyonda; 200 kg Skunk ele geçirildi. Organize suç örgütü üyesi 6 şüpheli yakalandı" denildi

        Giriş: 14 Nisan 2026 - 15:11 Güncelleme:
        "200 kilo uyuşturucu ele geçirildi"
        İstanbul açıklarında düzenlenen ortak operasyonda; 200 kilogram skunk ele geçirildi.

        İSTANBUL AÇIKLARINDA OPERASYON

        İçişleri Bakanlığı, İstanbul açıklarında jandarma ve sahil güvenlik ekipleri tarafından düzenlenen ortak operasyonda; 200 kilogram skunk ele geçirildiğini duyurdu. Operasyonda organize suç örgütü üyesi olduğu öğrenilen 6 şüpheli yakalandı.

        TEKNEDE GİZLENMİŞ 200 KİLO UYUŞTURUCU BULUNDU

        Bakanlık, açıklamanın devamında yapılan çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:

        "Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ile Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kırklareli ve İstanbul İl Jandarma Komutanlıkları ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen ortak operasyon sonucunda Karadeniz’de "Uyuşturucu Kaçakçılığı" ağı ortaya çıkarıldı ve İstanbul açıklarında yakalanan bir teknede gizlenmiş halde 200 kg uyuşturucu madde ele geçirildi."

        "EMEĞİ GEÇENLERİ TEBRİK EDİYORUZ"

        Açıklamada, "Kahraman Jandarmamız ve Sahil Güvenliğimiz ile hem karada hem de denizde uyuşturucuyla mücadelemize devam ediyoruz. Daire Başkanlığımızı, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığımızı, İl Jandarma Komutanlıklarımızı, Kahraman Jandarmamızı, Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

        Antalya'da 4.7 büyüklüğünde korkutan deprem!

        Akdeniz'de, merkez üssü Antalya'nın Demre ilçesi açıkları olan 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre depremin, Demre'ye 55.47 kilometre uzaklıkta, 16.17 kilometre derinlikte meydana geldiği tespit edildi....
        Okulda silahlı saldırı: 16 yaralı! Saldırgan öldü!
        İtalya'dan İsrail kararı
        Sanchez'in eşine yolsuzluk suçlaması
        WSJ iddia etti: Suudi Arabistan'dan ABD'ye İran baskısı
        Trump'tan Papa'ya: Özür dilemeyeceğim
        Türkiye lüks yat üretiminde dünya ikincisi
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        "Hakkımı helal ediyorum, o da etsin"
        "Kalıcı çözüm zemini oldukça zayıf"
        Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni
        Yabancı sanılan Türk markaları
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Burçlara göre hangi kahve size göre?
        Talisca'dan G.Saray derbisi sözleri!
        Kerem Aktürkoğlu baba oluyor
        Gülistan'ın Doku'nun anne ve babası adliyeye geldi: "Adalet yerini buldu"
        Karakolun içinde işlediği cinayeti anlattı!
        Banyo yapacaktı... Ölümle biten duş!
        Galatasaray için Kevin Zenon iddiası!
        Kemerburgaz'da istihbarat savaşı!
