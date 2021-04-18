248 faili meçhul aydınlatıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemGüvenlikİçişleri Bakanlığı açıkladı! 248 faili meçhul aydınlatıldı
ABONE OL

248 faili meçhul aydınlatıldı

Emniyet ve jandarma asayiş birimlerinin titiz çalışması sonucu geçmiş yıllara ait 248 faili meçhul kasten öldürme olayı çözüme kavuştu.

İçişleri Bakanlığı açıkladı! 248 faili meçhul aydınlatıldı
248 faili meçhul aydınlatıldı
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, geçmiş yıllarda meydana gelen ancak failleri o dönemde ortaya çıkarılmamış olaylar emniyet ve jandarmanın özel çalışması sonucu aydınlatılmaya başlandı. Bu kapsamda emniyet ve jandarma asayiş birimlerinde kasten öldürme olaylarının aydınlatılması için özel ekipler kuruldu. Uzmanlaşan personeller arasından seçilen bu özel ekipler, kasten öldürme olaylarıyla ilgili muhafaza altına alınan delil ve belgelerdeki her ayrıntıyı titizlikle inceledi.

Ayrıca olayların aydınlatılmasında bu özel ekiplerin yanı sıra jandarma ve emniyetin avuç izi ve parmak izi veri tabanı, ateşli silahlarla meydana gelen olayların tek veri bankasında toplanmasına imkan sağlayan balistika projesi ile 'DNA Veri Entegrasyonu' da etkili oldu

Bu sayede geçmiş yıllarda yaşanan ancak yaşandığı dönemde aydınlatılamamış birçok faili meçhul kasten öldürme olayı da çözüme kavuştu. Emniyet ve jandarma asayiş birimlerince 1990-98 yılları arasında meydana gelen 8 olay, 2000-2005 yılları arasında meydana gelen 27 olay, 2006-2011 yılları arasında meydana gelen 41 olay, 2012-2018 yılları arasında meydana gelen 172 olay olmak üzere toplam 248 faili meçhul kasten öldürme olayı aydınlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

ÖSYM sınav takvimi: TYT, AYT, ALES, KPSS 2021 ne zaman? İşte 2021 ÖSYM sınav tarihleri
GÜNDEM2021 ÖSYM sınav takvimi
COVİD-19 AŞI TAKVİMİ 2021: Aşı sırası kimde, hangi grupta? İşte e-Nabız aşı sorgulama ekranı
GÜNDEMKorona virüs aşı sırası sorgulama ekranı!
AŞI RANDEVU AL: Covid-19 aşı randevusu nasıl alınır? Aşı randevu alma telefon, MHRS ve e-Devlet ekranı
GÜNDEMCovid-19 aşı randevusu nasıl alınır?
ZALİMLİK! Son dakika: Esenyurt'ta kediyi kurşunladılar
GÜNDEMBu ne vicdansızlık! Kediyi kurşunladılar
VURGUN! Son dakika: Sahte polis dolandırıcılığı - VİDEO
GÜNDEMİstanbul'da sahte polisler 10 kişiyi 1 milyon lira ...
18 Nisan İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri? AYEDAŞ BEDAŞ Elektrik kesintisi sorgula
GÜNDEMİstanbul elektrik kesintisi sorgulama
İSKİ DUYURDU: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 18 Nisan Son dakika İstanbul su kesintisi olan ilçeler
GÜNDEMİstanbul'da su kesintisi olan ilçeler
Yan yola girmeye çalıştı, ortalık savaş alanına döndü
GÜNDEMYan yola girmeye çalıştı, ortalık savaş alanına döndü
"YOK ARTIK" dedirten olay! Son dakika: Baba camdan atlayarak bebeğini kaçırdı - Kamerada
GÜNDEMAnkara'da yaşandı! Baba camdan atlayarak bebeğini ...
FACİA.... Son dakika: Muğla'da art arda orman yangını!
GÜNDEMMuğla'da art arda orman yangını!