İçki yüklü tır alev aldı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem İçki yüklü tır alev aldı! Son dakika haberleri: Sürücü kendini zor kurtardı
ABONE OL

İçki yüklü tır alev aldı!

Mardin'in Nusaybin ilçesi uluslararası İpekyolu'nda seyir halindeki içki yüklü tırın dorsesi alev alev yandı. Sürücü Abdulaziz Danıst, alevler içinde kalan dorse ile TIR'ı birbirinden ayırarak aracını ve kendini yanmaktan kurtardı

İçki yüklü tır alev aldı! Son dakika haberleri: Sürücü kendini zor kurtardı
DHA

Olay, öğlen saatlerinde Nusaybin ilçesi uluslararası İpekyolu üzeri Çölova köyü mevkide meydana geldi.

Kızıltepe yönünden Nusaybin istikametine giden Abdulaziz Danıst yönetimindeki 47 KS 159 içki yüklü TIR seyir halindeyken fren balataların ısınması nedeniyle dorsesi alev aldı. Sürücü Danıst, yandığını fark ettiği andan itibaren aracı sağa çekerek TIR´ın ön kısmını dorsesinden ayırarak yanmaktan kurtardı.

Danıst'ın ihbarı üzerine, Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Nusaybin İtfaiye ekipleri olay yerine giderek içki yüklü yanan dorseye müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangında TIR´ın dorsesi kullanılamaz hale gelirken, içkinin büyük bölümü zarar gördü.

Yangınla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Lütfü Türkkan' tepkisi
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkkan tepkisi
Hatay'da zırhlı askeri araç devrildi: 5 yaralı
GÜNDEM Askeri araç devrildi: 5 yaralı
TBMM Başkanlığından İsmail Kahraman'a tahsis edildiği öne sürülen araçla ilgili açıklama
GÜNDEM TBMM Başkanlığından İsmail Kahraman açıklaması
MHP lideri Devlet Bahçeli'den 'Başak Cengiz' açıklaması - Haberler
GÜNDEM Bahçeli'den 'Başak Cengiz' açıklaması
SON DAKİKA! Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısı konuştu: Annesinin yargılanmasını istiyorum
GÜNDEM Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısı ...
Bursa'da 100 bin lira değerinde altın çalındı
GÜNDEM 100 bin liralık soygun
Otomobiliyle polise çarpıp kaçan sürücü yakalandı
GÜNDEM Polise çarpıp kaçan sürücü yakalandı
Ara tatil ne zaman bitiyor? Ara tatil kaç gün sürüyor? 2021-2022 ara tatil tarihleri
GÜNDEM Ara tatil ne zaman bitiyor?
MSB: 2 PKK/YPG´li terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM MSB: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
SON DAKİKA: Karı koca evlerinde bıçaklanarak katledildi! - Haberler
GÜNDEM Karı-koca evlerinde katledildi!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.