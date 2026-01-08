İclal Aydın'dan Cem Yılmaz'a tepki: Buna kim güldü?

Cem Yılmaz, yeni gösterisi 'CMXXIV'da kadınlara yönelik sözleriyle tepki topladı. Ünlü komedyenin ilişkiler ve kadın yaşları üzerine yaptığı espri, sosyal medyada büyük bir 'Ageism' (Yaş Ayrımcılığı) tartışması başlattı.

Cem Yılmaz

Cem Yılmaz, söz konusu gösterisinin bir bölümünde özel hayatına dair bir itirafta bulundu ve şu ifadeleri kullandı: Uzun zamandır kadınlarla vakit geçirmiyorum. Düşman değilim ama gerçekten çok zor. Aranızda yeni sevgilisi olan, yeni deneyimler yaşayan var mı? O ilişkiyi nasıl yürütüyorsunuz, çok merak ediyorum. Ben bu yaştan sonra çok zorlanıyorum. Bir de 38 yaşında biriyle çıkınca; "Çıtır buldu" diyorlar. 38... Ölmek üzere!

REKLAM

Cem Yılmaz'ın kadınların yaşına yönelik yaptığı esprilere 54 yaşındaki oyuncu İclal Aydın tepki gösterdi. Aydın, konuyla ilgili; "Sözüne kulak verilen bir erkeğin 38 yaşındaki kadınlara 'ölmek üzere' demesi tatsız, hiç komik değil ve çok üzücü. Buna kim güldü? Böyle düşünen kaba - baskın - vahşi adamlar. Gülüp geçemem, gülemedim çünkü..." ifadeler kullandı.