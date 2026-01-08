İclal Aydın'dan Cem Yılmaz'a tepki: Buna kim güldü?
Cem Yılmaz'ın 38 yaşındaki kadınlar için kullandığı "Ölmek üzere" ifadesi üzerine başlayan tartışma sürüyor. İclal Aydın; "Buna kim güldü?" sözleriyle Yılmaz'a tepki gösterirken İrem Derici ise "Bunun adı mizah" diyerek ünlü komedyene destek verdi
Cem Yılmaz, yeni gösterisi 'CMXXIV'da kadınlara yönelik sözleriyle tepki topladı. Ünlü komedyenin ilişkiler ve kadın yaşları üzerine yaptığı espri, sosyal medyada büyük bir 'Ageism' (Yaş Ayrımcılığı) tartışması başlattı.Cem Yılmaz
Cem Yılmaz, söz konusu gösterisinin bir bölümünde özel hayatına dair bir itirafta bulundu ve şu ifadeleri kullandı: Uzun zamandır kadınlarla vakit geçirmiyorum. Düşman değilim ama gerçekten çok zor. Aranızda yeni sevgilisi olan, yeni deneyimler yaşayan var mı? O ilişkiyi nasıl yürütüyorsunuz, çok merak ediyorum. Ben bu yaştan sonra çok zorlanıyorum. Bir de 38 yaşında biriyle çıkınca; "Çıtır buldu" diyorlar. 38... Ölmek üzere!
Cem Yılmaz'ın kadınların yaşına yönelik yaptığı esprilere 54 yaşındaki oyuncu İclal Aydın tepki gösterdi. Aydın, konuyla ilgili; "Sözüne kulak verilen bir erkeğin 38 yaşındaki kadınlara 'ölmek üzere' demesi tatsız, hiç komik değil ve çok üzücü. Buna kim güldü? Böyle düşünen kaba - baskın - vahşi adamlar. Gülüp geçemem, gülemedim çünkü..." ifadeler kullandı.
Şarkıcı İrem Derici ise İclal Aydın'ın aksine bir yorumda bulunarak Cem Yılmaz'a destek verdi. "38 yaşındayım taş gibiyim. Hiç olmadığım kadar enerjik ve hayattan ne istediğimi biliyorum. İzlerken asla alınmadım. Çünkü bunun adı mizah" diyen Derici, ünlü komedyeni sosyal medyada linç edenlere tepki gösterdi.
Tepkisini; "Gidin Ricky Gervais, Dave Chappelle, Kevin Hart izleyin de görün" sözleriyle dile getiren İrem Derici; "Cem Yılmaz'ın muadili yok" dedi.İrem Derici
Gülben Ergen de Cem Yılmaz'ın gösterisinde oğlu Atlas Erdoğan ve ünlü komedyen ile olduğu fotoğrafı yayımladı. Ergen, "Sinemada, sahnede, ekranda 30 senedir muhteşem" sözleriyle Cem yılmaz'a destek verdi.Atlas Erdoğan, Cem Yılmaz ve Gülben Ergen