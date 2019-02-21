Son zamanlarda e-Devlet Kapısı üzerinden sağlanan hizmetlerden bir tanesi de icra dosyası sorgulama... Bu işlem sayesinde internet üzerinden hakkınızda açılmış ya da kendi açtığınız icra davalarını takip edebilirsiniz.

İcra dosyası sorgulama hizmeti Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı (UYAP) hizmetleri kapsamında e Devlet Kapısı’na eklendi.

Sorgulama yaparken e-Devlet sistemine giriş yapmanız yeterli. Sistemde dosya numarası gibi başka bir bilgi sizden istenmez. Ancak icra dosyası sorgulama sayfasından sadece açılmış icra davalarını takip edebilirsiniz. Buradan herhangi başka bir işlem yapılmaz.

İCRA DOSYASI NASIL SORGULANIR?

e-Devlet ile Adalet Bakanlığı işbirliğinde icra dosyaları ‘dava sorgulama’ kısmından çıkarılarak ayrı bir sorgulama sayfası haline getirildi. İcra dosyası olanlar bu sayfa üzerinden sorgulama yapabiliyor ve icra dosyasının detaylarını görüntüleyebiliyor.

İşte adım adım e-Devlet üzerinden icra dosyası sorgulama işlemi:

- Sorgulama yapmak için T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna “İcra Dosyası Sorgulama” yazın.

- Açılan sayfadan icra dosyalarınız sıralanır. İlgili dosyaların sağ tarafındaki "Detay Görüntüleme" sekmesini kullanarak dosyanızın türünü, durumunu, açılış tarihini ve dosya numaranızı öğrenebilirsiniz.

- Ayrıca bu sayfada davadaki taraflar ve varsa avukatlar da görüntülenir.

Hemen sorgulama yapmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz:

https://www.turkiye.gov.tr/adalet-icra-dosyasi-sorgulama