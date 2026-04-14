İçsel deneyimler ve evrensel döngüler bu sergide

Naz Kökbudak’ın yeni kişisel sergisi “Inner Cosmos: The Power of Imagination”, Gama Gallery ev sahipliğinde 21 Nisan – 16 Mayıs tarihleri arasında sanatseverlerle buluşuyor. Sanatçı, içsel deneyimler ve evrensel döngüler arasındaki ilişkiyi yansıtan eserleriyle izleyiciyi algı, bilinç ve dönüşüm kavramları ekseninde düşünsel bir yolculuğa çıkarıyor.

Toplam 20 eserden oluşan seçki, farklı ölçek ve teknikler üzerinden içsel evren ile kozmik enerji arasındaki ilişkiyi merkezine alıyor. Kökbudak, zihinsel imgelerden yola çıkarak geliştirdiği katmanlı yüzeyler aracılığıyla izleyiciyi yeniden hayal etmeye ve içsel farkındalığını keşfetmeye davet ediyor.

REKLAM

Kökbudak’ın sanat pratiği, doğrudan gözleme dayalı bir temsilden ziyade içsel imgelerin görselleştirilmesine dayanıyor. Akrilik boya, pigment, yoğun doku pastaları ve epoksi/reçineyi bir arada kullandığı çok katmanlı yüzeyler; ışık, derinlik ve hareket hissi yaratarak eserlerde mekânsal bir algı oluşturuyor. Bu yaklaşım, eserin yalnızca görsel değil, aynı zamanda deneyimsel bir alan olarak kurgulanmasını sağlıyor.

Renk kullanımı Kökbudak’ın üretiminde estetik bir unsur olmanın ötesinde kavramsal anlatının temel taşıyıcısı olarak konumlanıyor. Kırmızı ve bordo tonları yaşam enerjisi ve içsel güce; lacivert ve derin uzay tonları sonsuzluk ve bilinmeyene; parlak ve metalik yüzeyler ise farkındalık ve bilinç açılımına işaret ediyor.

Serginin merkezinde yer alan “Nazar Serisi”, evrenin döngüsel yapısından hareketle insanın tekrar eden düşünce ve deneyimlerini simgeliyor. “Piece of Mars” adlı çalışma ise gezegensel çarpışmaları yaşamın kırılma anlarıyla ilişkilendirerek dönüşüm fikrine odaklanıyor.