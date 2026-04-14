Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Resim İçsel deneyimler ve evrensel döngüler bu sergide

        Naz Kökbudak'ın içsel deneyimler ve evrensel döngüler arasındaki ilişkiyi yansıtan eserlerinden oluşan sergisi "Inner Cosmos: The Power of Imagination", 21 Nisan–16 Mayıs tarihleri arasında Gama Gallery'de sanatseverlerle buluşacak

        Giriş: 14 Nisan 2026 - 00:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Naz Kökbudak’ın yeni kişisel sergisi “Inner Cosmos: The Power of Imagination”, Gama Gallery ev sahipliğinde 21 Nisan – 16 Mayıs tarihleri arasında sanatseverlerle buluşuyor. Sanatçı, içsel deneyimler ve evrensel döngüler arasındaki ilişkiyi yansıtan eserleriyle izleyiciyi algı, bilinç ve dönüşüm kavramları ekseninde düşünsel bir yolculuğa çıkarıyor.

        Toplam 20 eserden oluşan seçki, farklı ölçek ve teknikler üzerinden içsel evren ile kozmik enerji arasındaki ilişkiyi merkezine alıyor. Kökbudak, zihinsel imgelerden yola çıkarak geliştirdiği katmanlı yüzeyler aracılığıyla izleyiciyi yeniden hayal etmeye ve içsel farkındalığını keşfetmeye davet ediyor.

        Kökbudak’ın sanat pratiği, doğrudan gözleme dayalı bir temsilden ziyade içsel imgelerin görselleştirilmesine dayanıyor. Akrilik boya, pigment, yoğun doku pastaları ve epoksi/reçineyi bir arada kullandığı çok katmanlı yüzeyler; ışık, derinlik ve hareket hissi yaratarak eserlerde mekânsal bir algı oluşturuyor. Bu yaklaşım, eserin yalnızca görsel değil, aynı zamanda deneyimsel bir alan olarak kurgulanmasını sağlıyor.

        Renk kullanımı Kökbudak’ın üretiminde estetik bir unsur olmanın ötesinde kavramsal anlatının temel taşıyıcısı olarak konumlanıyor. Kırmızı ve bordo tonları yaşam enerjisi ve içsel güce; lacivert ve derin uzay tonları sonsuzluk ve bilinmeyene; parlak ve metalik yüzeyler ise farkındalık ve bilinç açılımına işaret ediyor.

        Serginin merkezinde yer alan “Nazar Serisi”, evrenin döngüsel yapısından hareketle insanın tekrar eden düşünce ve deneyimlerini simgeliyor. “Piece of Mars” adlı çalışma ise gezegensel çarpışmaları yaşamın kırılma anlarıyla ilişkilendirerek dönüşüm fikrine odaklanıyor.

        #Naz Kökbudak
        #Gama Gallery
