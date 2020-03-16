Meteoroloji Genel Müdürlüğünün olumsuz hava ve fırtına uyarısının ardından Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle İDO ve BUDO, bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
İstanbul Deniz Otobüsleri’nde (İDO) iptal edilen seferler şu şekilde:
07:45 - Bandırma-Yenikapı-Bostancı
08:10 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
08:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
09:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
10:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy
Bursa Deniz Otobüsleri’nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde:
07.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas)
10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya)
13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya)
13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas)
14.25 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya)
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