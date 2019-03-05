Sahnedeki performansları büyülüyor

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İstanbul Devlet Opera Balesi Çocuk Korosu ve Çocuk Balesi’ne mensup 106 çocuk, 10 mart 2019 tarihinde gerçekleşecek Dans Et Şarkı Söyle etkinliğine Sureyya Operası Balo Sahnesinde böyle hazırlanıyor.
Bu sene yapılan seçmelerle beraber İDOB çocuk korosundaki çocuk sayısı toplam 71'e ulaştı. Temsillerine haftada 3 prova alarak çok yoğun bir şekilde hazırlanan IDOB çocuk korosunun bir provasına biz de katıldık. Provada bir kaç soru yöneltme fırsatı bulduğumuz İDOB çocuk korosu şefi Sercan Gazeroğlu kurum olarak hedefinin çocuklara çok sesli müziği aşılamak olduğunu, farklı tarzlarda ve farklı dillerde eserler çalışarak her sene repertuarlarını büyüttüklerini iletti. Gazeroğlu, çocuk korosundaki eğitimin 4 sene boyunca devam edeceğini ve bu eğitim süresi boyunca sadece çocuklara seslerini nasıl kullanmaları gerektiğini öğretmekle kalmayıp Devlet Opera Balesi'ne mensup bir koristin kurum kültürüne uygun davranış ve ilişkilerinin nasıl olması gerektiğini de öğrettiklerini söyledi. Gazeroğlu "İDOB verdiği bu eğitim ve çalışma disiplini ile başka korolara örnek olmayı hedef ediniyor" dedi.
İDOB Çocuk Korosunun amacı çocuklara çok sesli müziği sevdirmek; opera, bale, konser izleme eğitimi vermek, opera ve balelerdeki çocuk korolarına yardımcı olmak olarak belirlenmiş. İDOB Çocuk Korosu kurulduğundan bu yana Zorlu Sahnesi ve Süreyya Opereası'nda görev aldı; Fındıkkıran Balesi, Yeni Yıl konserleri, Carmina Burana, Kış konserleri, 23 Nisan konserlerinde sahneye çıktılar. İDOB Çocuk Balesi Bahar Vidinlioğlu, Çiğdem Ünal ve Fulya Özberk tarafından çalıştırılıyor ve toplam 35 çocuktan oluşuyor.
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