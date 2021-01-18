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IEA: Petrol ve doğal gaz kaynaklı metan emisyonlarında artış riski var

Uluslararası Enerji Ajansına göre, 2020'de Kovid-19 nedeniyle yavaşlayan ekonomik aktivite sonucu petrol ve doğal gaz endüstrisinden kaynaklanan metan emisyonları yüzde 10 geriledi. Küresel ısınmanın en büyük sebepleri arasında yer alan metan emisyonlarının, daha güçlü aksiyon alınmaması halinde yeniden artışa geçeceği öngörülüyor

IEA: Petrol ve doğal gaz kaynaklı metan emisyonlarında artış riski var
AA

Geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yavaşlayan ekonomik aktivite sonucunda yüzde 10 düşüş gösteren metan emisyonlarının, daha güçlü önlemler alınmaması durumunda yeniden yükselme riski bulunuyor.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) tarafından açıklanan Metan Emisyonları 2020 verilerine göre, metan emisyonları küresel ısınmanın en büyük sebepleri arasında yer alıyor.

Geçen yıl petrol ve doğal gaz sektörü 70 milyon ton metanın atmosfere salımına neden oldu. Bu rakam, bütün Avrupa Birliği'nin enerji sektöründen kaynaklanan karbondioksit emisyonlarına eşit seviyede gerçekleşti.

Petrol ve doğal gaz sektöründen kaynaklanan metan emisyonları geçen yıl yüzde 10 gerilemesine rağmen bu düşüş sektördeki şirketlerin salgın nedeniyle düşen talebe bağlı olarak daha az petrol ve doğal gaz üretmesinden kaynaklandı.

IEA, söz konusu düşüşün şirketlerin iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında aldığı önlemler neticesinde gerçekleşmediği ve daha güçlü aksiyon alınmaması durumunda metan emisyonlarının yeniden artışa geçebileceği uyarısında bulundu.

IEA Başkanı Fatih Birol, petrol ve doğal gaz sektörünün, metan emisyonlarının yeniden artmayacağını ve küresel ekonomi toparlansa da 2019'un tarihteki en yüksek seviye olarak kalacağını garanti etmesi gerektiğini belirtti.

Metan emisyonlarının düşürülmesi için hızla alınacak önlemlerin iklim değişikliğinin en kötü etkilerini önlemek için kritik önemde olduğuna dikkati çeken Birol, "Bu kapsamda, sektörün hızla hareket etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Diğer yandan, hükümetlerin de şirketleri bu yönde teşvik etme, performanslarını iyileştirme ve daha iyi sonuçlar almak için inovasyonu destekleme yönünde önemli bir rolü bulunuyor. Bu yüzden, sadece karbondioksit emisyonları için değil metan emisyonlarını düşürmek için de iddialı hedefler koymanın tam zamanı." ifadelerini kullandı.

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