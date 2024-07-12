İETT otobüsü, TIR'a çarptı: Yaralılar var
İstanbul Sultangazi'de İETT otobüsü TIR'a arkadan çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre otobüste bulunan yolcuların bazılarının yaralandığı bildirildi. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Giriş: 12.07.2024 - 09:24 Güncelleme: 12.07.2024 - 09:24
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İstanbul Sultangazi'de içerisinde yolcu da bulunan İETT otobüsü, Mescid-i Selam otobüs durağında bir TIR'a arkadan çarptı.
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İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralıların olduğu bildirildi.
Ayrıntılar geliyor....
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