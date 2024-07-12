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        Haberler Gündem Güncel İETT otobüsü, TIR'a çarptı: Yaralılar var | Son dakika haberleri

        İETT otobüsü, TIR'a çarptı: Yaralılar var

        İstanbul Sultangazi'de İETT otobüsü TIR'a arkadan çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre otobüste bulunan yolcuların bazılarının yaralandığı bildirildi. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 09:24 Güncelleme: 12.07.2024 - 09:24
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        İstanbul Sultangazi'de içerisinde yolcu da bulunan İETT otobüsü, Mescid-i Selam otobüs durağında bir TIR'a arkadan çarptı.

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        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralıların olduğu bildirildi.

        Ayrıntılar geliyor....

        #İETT
        #trafik kazası
        #istanbul sultanbeyli
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