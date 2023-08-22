İETT otobüsünde gerginlik! Zorla indirildi

Bebekli kadını tartakladı iddiası! Otobüsten zorla indirildi İstanbul Kadıköy'de bir İETT otobüsünde gergin anlar yaşandı. Olayda bir yolcunun bebekli bir kadını tartakladığı ileri sürüldü. Yolcunun bunun üzerine diğer yolcular tarafından otobüsten zorla indirildiği kameraya yansıdı

Kadıköy'de otobüste 2 yolcu arasında başlayan 'neden çarptın, dikkatli olsana' tartışması kavgaya dönüştü.

İddiaya göre tartıştığı bebekli kadını tartaklayan erkek yolcu, otobüstekiler tarafından yaka paça indirildi. O anları diğer yolcular cep telefonuyla kaydetti.

DHA'da yer alan habere göre Kadıköy'de dün akşam saatlerinde 14F Kadıköy- Küplüce seferini yapacak olan İETT otobüsünde sefere başlamadan önce 2 yolcu arasında kavga çıktı.