İETT'ye zam geldi mi? 2023 tam ve öğrenci aylık abonman ücretleri
16 milyondan fazla vatandaşımızın ikamet ettiği İstanbul'da toplu taşıma zammının ardından aylık tam ve öğrenci akbil ücretlerine dair aramalar devam ediyor. Konuyla ilgili olarak gözler Ağustos ayı UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi) toplantısına çevrilmiş durumda. İşte, detaylar...
İstanbullu milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren İETT zamları bir kez daha gündem olmuş durumda. Söz konusu duruma ilişkin vatandaşlar; İETT'ye zam geldi mi ve İstanbul'da tam ve öğrenci aylık abonman ücretleri ne kadar oldu sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte, son duruma dair bilgiler...
İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ZAMLANDI MI?
UKOME Toplantısı'nda ulaşıma zam talebinde uzlaşma çıkmadı. Sonuç Ağustos ayında yapılacak toplantıda belli olacak.
Toplantının ise Ağustos ayı sonunda yapılması bekleniyor...
İETT ZAMMI SONRASI GÜNCEL ABONMAN TARİFESİ NE KADAR OLACAK?
Ağustos ayında gerçekleştirilecek İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısından çıkacak kararın ardından güncel abonman ücretleri belli olacak. Zam kararı çıkması halinde yeni aylık abonman ücretleri haberimize eklenecek.
TOPLU ULAŞIMA YÜZDE 57 ZAM TEKLİFİ
Toplantıda, kentte toplu ulaşımda kullanılan otobüs, metrobüs, metro, tramvay, nostaljik tramvay, marmaray, vapur, deniz otobüsü, dolmuş, minibüs, taksi, okul ve personel servisine zam yapılması teklifi görüşülecek.
İBB'nin, UKOME alt komisyonunda, toplu ulaşıma yüzde 57 zam yapılması teklifinde bulunduğu öğrenildi.
İSTANBUL 2023 GÜNCEL TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİ
Tam Elektronik Bilet Ücreti: 9,90 TL
Öğrenci Elektronik Bilet Ücreti: 4,83 TL
Öğretmen Elektronik Bilet Ücreti: 7,09 TL
Tam Abonman Ücreti: 777 TL
Öğrenci Abonman Ücreti: 140 TL