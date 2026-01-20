Habertürk
        IFAB toplantısı sonrası futbola yeni kurallar yolda! - Futbol Haberleri

        IFAB toplantısı sonrası futbola yeni kurallar yolda!

        Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) Yıllık Toplantısı Londra'da yapıldı. Toplantıda, oyunu hızlandırmak için taç atışları ve kale vuruşlarının belli bir süre içinde yapılması konusu masaya yatırıldı. Ayrıca oyuncu değişikliği sırasında futbolcuların 10 saniye içinde sahayı terk etmeleri üzerinde anlaşıldı. Toplantıda, ofsayt denemelerine devam etme kararı da alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 23:51 Güncelleme: 20.01.2026 - 23:51
        Futbola yeni kurallar yolda!
        Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), yıllık toplantısında maç akışını iyileştirme ve tempo kesintilerini azaltmaya yönelik önlemleri görüştü.

        İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen toplantıyı Galler Futbol Federasyonu Başkanı Noel Mooney yönetti.

        Toplantı sonrasında yapılan açıklamada, kalecilerin topu çok uzun süre tutmasını önlemek için yapılan değişiklikle ilgili olumlu geri bildirimlerin ardından, tempo kesintilerini azaltmak için taç atışları ve kale vuruşlarına geri sayımın da yer aldığı önlemler masaya yatırıldı.

        OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ 10 SANİYE İÇİNDE OLACAK

        Oyun kuralları değişikliklerinin de önerildiği toplantıda, tedavi için sahadan çıkan oyuncuların belirli süre sonra geri dönmeleri teklif edilirken değişiklik sırasında futbolcuların 10 saniye içinde sahayı terk etmeleri üzerinde anlaşıldı.

        VAR'IN KONTROL ALANI GENİŞLEYEBİLİR

        VAR müdahalesinin gol, penaltı, doğrudan kırmızı kart ve kimlik tespitiyle sınırlı kalması ancak buna oyunun temposunu etkilemeyecek 3 istisna getirilmesinin değerlendirildiği toplantıda, hatalı sarı kart sonucu verilen kırmızı kartlar, sarı ya da kırmızı kartın yanlış takıma gösterilmesi, yanlış verilen kornerin gözden geçirilmesi önerisinde bulunuldu.

        Toplantıda, ofsayt denemelerine devam etme kararı alındı.

        Toplantıda alınan kararlar, 28 Şubat Cumartesi günü Galler'de yapılması planlanan IFAB Yıllık Genel Kurulu'nda karara bağlanacak.

