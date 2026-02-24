Bugün itibarıyla Ramazan ayının 6. günü idrak ediliyor. Sabah ezanı ile başlayan oruç, akşam ezanı ile son bulacak. İftar saatleri, her ile göre değişiklik gösteriyor ve her gün birkaç dakika ileri gidiyor. Peki, bugün iftar saati kaçta? İşte, 2026 Ramazan imsakiyesi ile 24 Şubat 2026 Salı il il iftar saatleri