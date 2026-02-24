Canlı
        Haberler Bilgi Gündem İftar kaçta 24 Şubat 2026 Salı: Bugün oruç saat kaçta açılacak, iftar vakti kaçta? İl il iftar saatleri (81 il iftar saati)

        24 Şubat 2026 Salı bugün iftar saat kaçta? Ramazan imsakiyesi ile il il iftar saatleri

        Bugün Ramazan ayının 6. gününe girildi. Sabah ezanıyla başlayan oruç ibadeti, akşam ezanının okunmasıyla tamamlanacak. İftar vakitleri illere göre farklılık gösterirken, her gün birkaç dakika ilerlemeye devam ediyor. Peki bugün iftar saat kaçta? İşte, 24 Şubat 2026 Salı gününe ait 2026 Ramazan imsakiyesi ile il il iftar vakitleri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.02.2026 - 11:37 Güncelleme:
        1

        Bugün itibarıyla Ramazan ayının 6. günü idrak ediliyor. Sabah ezanı ile başlayan oruç, akşam ezanı ile son bulacak. İftar saatleri, her ile göre değişiklik gösteriyor ve her gün birkaç dakika ileri gidiyor. Peki, bugün iftar saati kaçta? İşte, 2026 Ramazan imsakiyesi ile 24 Şubat 2026 Salı il il iftar saatleri

        2

        RAMAZAN'IN 6. GÜNÜ: 24 ŞUBAT 2026 SALI İFTAR SAAT KAÇTA?

        Adana 18:34

        Adıyaman 18:22

        Afyonkarahisar 18:51

        Ağrı 18:00

        Aksaray 18:38

        HABERTÜRK RAMAZAN İMSAKİYE TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        Amasya 18:28

        Ankara 18:41

        Antalya 18:53

        Ardahan 18:00

        Artvin 18:04

        HABERTÜRK RAMAZAN İMSAKİYE TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        Aydın 19:03

        Balıkesir 19:01

        Bartın 18:41

        Batman 18:10

        Bayburt 18:11

        HABERTÜRK RAMAZAN İMSAKİYE TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        Bilecik 18:52

        Bingöl 18:12

        Bitlis 18:06

        Bolu 18:45

        Burdur 18:54

        HABERTÜRK RAMAZAN İMSAKİYE TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        Bursa 18:56

        Çanakkale 19:07

        Çankırı 18:37

        Çorum 18:32

        Denizli 18:58

        7

        Diyarbakır 18:14

        Düzce 18:47

        Edirne 19:04

        Elazığ 18:17

        Erzincan 18:15

        HABERTÜRK RAMAZAN İMSAKİYE TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        Erzurum 18:07

        Eskişehir 18:51

        Gaziantep 18:26

        Giresun 18:18

        Gümüşhane 18:14

        HABERTÜRK RAMAZAN İMSAKİYE TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        Hakkâri 18:00

        Hatay 18:32

        Iğdır 17:56

        Isparta 18:52

        İstanbul 18:55

        HABERTÜRK RAMAZAN İMSAKİYE TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        İzmir 19:05

        Kahramanmaraş 18:27

        Karabük 18:41

        Karaman 18:42

        Kars 17:59

        HABERTÜRK RAMAZAN İMSAKİYE TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        Kastamonu 18:36

        Kayseri 18:32

        Kilis 18:27

        Kırıkkale 18:38

        Kırklareli 19:02

        HABERTÜRK RAMAZAN İMSAKİYE TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        Kırşehir 18:37

        Kocaeli 18:52

        Konya 18:45

        Kütahya 18:53

        Malatya 18:21

        HABERTÜRK RAMAZAN İMSAKİYE TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

        13

        Manisa 19:04

        Mardin 18:12

        Mersin 18:37

        Muğla 19:02

        Muş 18:08

        HABERTÜRK RAMAZAN İMSAKİYE TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

        14

        Nevşehir 18:35

        Niğde 18:36

        Ordu 18:20

        Osmaniye 18:30

        Rize 18:09

        HABERTÜRK RAMAZAN İMSAKİYE TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

        15

        Sakarya 18:50

        Samsun 18:26

        Siirt 18:07

        Sinop 18:29

        Sivas 18:25

        HABERTÜRK RAMAZAN İMSAKİYE TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

        16

        Şanlıurfa 18:20

        Şırnak 18:05

        Tekirdağ 19:01

        Tokat 18:26

        Trabzon 18:12

        HABERTÜRK RAMAZAN İMSAKİYE TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

        17

        Tunceli 18:15

        Uşak 18:56

        Van 18:00

        Yalova 18:55

        Yozgat 18:33

        Zonguldak 18:44

        HABERTÜRK RAMAZAN İMSAKİYE TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
