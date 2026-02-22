Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel İftar sonrası yumruklu kavga | Son dakika haberleri

        Başakşehir'de iftarın ardından iki grup arasında kavga

        Başakşehir'de iftarın ardından iki grup arasında ramazan etkinlik çadırında başlayan kavga sokakta devam etti. Yaşanan arbede çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.02.2026 - 22:18 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İftar sonrası yumruklu kavga

        Olay, dün akşam saatlerinde Başakşehir Millet Bahçesi'nde ramazan etkinliklerinin gerçekleştirildiği çadırda meydana geldi.

        Henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek sokakta kavgaya dönüştü.

        Arbede yoldan geçen kişilerin araya girmesiyle son buldu.

        Yaşananlar çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Evinin önündeki pusuda öldürülmüştü; 5 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde pusu kurulan evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan Hüseyin Yıldırım'ın (42) öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında 5 şüpheli, gözaltına alındı. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe Beko!
        Türkiye Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe Beko!
        İran ile ABD, 26 Şubat'ta Cenevre'de görüşecek
        İran ile ABD, 26 Şubat'ta Cenevre'de görüşecek
        Beşiktaş'tan gövde gösterisi!
        Beşiktaş'tan gövde gösterisi!
        Dursun Özbek'ten çok sert açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten çok sert açıklamalar!
        Aileyi tehdit eden 3 zanlı tutuklandı
        Aileyi tehdit eden 3 zanlı tutuklandı
        Yargıtay'dan ortak tapulu arsalar için emsal karar
        Yargıtay'dan ortak tapulu arsalar için emsal karar
        Trump'ın konutuna izinsiz girmeye çalışan bir kişi öldürüldü
        Trump'ın konutuna izinsiz girmeye çalışan bir kişi öldürüldü
        ABD'nin İran'a yönelik askeri sevkiyatları sürüyor
        ABD'nin İran'a yönelik askeri sevkiyatları sürüyor
        ABD'den Grönland'a hastane gemisi
        ABD'den Grönland'a hastane gemisi
        Trabzonspor'a 45 dakika yetti!
        Trabzonspor'a 45 dakika yetti!
        Otobüsteki tehditte sözde savcı tutuklandı!
        Otobüsteki tehditte sözde savcı tutuklandı!
        Durakta kadın cinayeti! Karısını başından vurdu!
        Durakta kadın cinayeti! Karısını başından vurdu!
        Siber güvenlikte yapay zeka "depremi"
        Siber güvenlikte yapay zeka "depremi"
        Mağarada kurtarma operasyonu
        Mağarada kurtarma operasyonu
        'Gazi' olmak istiyorlar
        'Gazi' olmak istiyorlar
        Düştüğü araç üzerinden geçti!
        Düştüğü araç üzerinden geçti!
        Eline sağlık Bon Jovi
        Eline sağlık Bon Jovi
        Sahurdan iftara vücudun su dengesi nasıl korunur?
        Sahurdan iftara vücudun su dengesi nasıl korunur?
        Berlin'de Türk damgası
        Berlin'de Türk damgası
        'Sahursuz oruç' vücuda neler yapıyor?
        'Sahursuz oruç' vücuda neler yapıyor?