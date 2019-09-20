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Haberlerİş-Yaşam

İGA'dan "yemek ihalesi" hakkında açıklama

AA

İGA Havalimanı İşletmesi AŞ, mevcut faaliyet gösteren yemek firmasının 2029 yılına kadar İstanbul Havalimanı'nın inşaatına ve İGA Havalimanı İşletmesi AŞ’ye hizmet vermeye devam edeceğini duyurdu.

İGA Havalimanı İşletmesi

İGA Havalimanı İşletmesi AŞ, tarafından yapılan açıklamada, "Son günlerde çeşitli sosyal medya ve dijital platformlarda 'İstanbul Havalimanı yemek ihalesinin yenileneceğine ve ihaleye çıkılacağına' yönelik asılsız iddialardan dolayı açıklama yapma gereği doğmuştur." ifadelerine yer verildi.

Mevcut faaliyet gösteren yemek firmasının 2029 yılına kadar İstanbul Havalimanı’nın inşaatına ve 25 yıllığına işletmesini üstlenmiş İGA Havalimanı İşletmesi AŞ’ye hizmet vermeye devam edeceği kaydedilen açıklama, "İGA’nın ismi ile logosunu kullanarak yayınlanan, amacı tamamen dolandırıcılık olan yeni ihaleye çıkıldığı iddialara itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz." denildi.

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