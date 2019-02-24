İGDAŞ doğalgaz faturası borç sorgulama

Özellikle kış mevsimlerinde milyonlarca vatandaşın en fazla düşündüğü konulardan bir tanesi de doğalgaz faturaları. Bazı aylar ödenmemiş borçlardan kaynaklı olarak, yeni faturalarında sürprizle karşılaşan vatandaşlar borçlarını ödemekte güçlük çekiyor.

İGDAŞ abonesi vatandaşlar için internet üzerinden sağlanan hizmet sayesinde, ödenmemiş doğalgaz borcu sorgulanabiliyor. Siz de İGDAŞ resmi internet sayfasından sorgulama yaparak, ödenmemiş borcunuzun olup olmadığı konusunda bilgi sahibi olabilir, böylece faturanızda bir sürprizle karşılaşmazsınız.

İGDAŞ BORÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

İGDAŞ doğalgaz borcunuzu internet üzerinden öğrenmek için www.igdas.com.tr adresine giriş yapın.

Daha sonra sitenin sağ üst kısımda bulunan 'online işlemler' bölümüne tıklayın.

Buraya tıkladığınızda açılan yeni sayfada e-Devlet şifreniz sistemine yönlendirileceksiniz. Öncesinde doğalgaz aboneliğinizle ilgili yapabileceğiniz tüm işlemler hakkında bilgilendirme metnini okuyun.

Ardından T.C. kimlik numaranız ve e-Devlet şifrenizle sisteme giriş yapın.

Sayfada karşınıza çıkacak gizlilik bildirimini okuduktan sonra "okudum, kabul ediyorum" butonuna tıklayın.

Sisteme giriş yaptıktan sonra aktif abonelikleriniz, sözleşme hesap numaranızlarınız ve ödenmemiş borçlarınız hakkında detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz.

İGDAŞ doğalgaz borç sorgulama işleminizi gerçekleştirmek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

https://internetsubesi.igdas.istanbul/