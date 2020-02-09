Ağrı Dağı'nın eteklerindeki Pamuk Geçidi'nde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle kar kalınlığı 1 metreye ulaştı. Araçlar, hava muhalefeti nedeniyle bölgede mahsur kaldı.
Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü, 11 iş makinesiyle yol açma çalışması yapıyor. AA'nın haberine göre; Trafiğe kapatılan yolda kalan araçlar nedeniyle uzun kuyruklar oluştu.
Bölgede mahsur kalan araçlara, 5137 Ağrı Dağı Arama Kurtarma Doğa ve Spor Kulübü (5137-ADAK) dağcıları da yardım etti. AA'nın haberine göre; yolda kalan bazı araçları kurtaran kulüp üyeleri, araç sürücülerine çeşitli yardımlarda bulundu.
Kar yağışının yavaşlaması ve ekiplerin yol açma çalışmalarını tamamlamasının ardından yol yeniden trafiğe açılacak.
YORUMLAR