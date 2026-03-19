Iğdır bayram namazı saati: 20 Mart 2026 Iğdır'da bayram namazı ne zaman?
'11 ayın sultanı' olarak anılan Ramazan ayının bitmesiyle sıra Ramazan Bayramı'na geldi. Ay boyunca oruç ibadetlerini yerine getiren Müslümanlar, bayramı da idrak ederek bir Ramazan ayını daha tamamlamış olacak. Bayram, sabah saatlerinde cemaat ile kılınacak bayram namazı ile başlayacak. Peki, Iğdır'da bayram namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak? İşte Diyanet imsakiyesi ile Iğdır bayram namazı saati
20 MART 2026 IĞDIR'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Iğdır'da bayram namazı saat 06.38'te kılınacak.
KADINLAR BAYRAM NAMAZI İLE SORUMLU MUDUR?
"Kadınlar bayram namazı ile sorumlu mudur?" sorusuna Diyanet İşleri şu yanıtı veriyor:
İslâm âlimlerinin ittifakına göre kadınlar, cuma ve bayram namazlarıyla yükümlü değildirler (Semerkândî, Tuhfe, 1/161,165; Halîl, Muhtasar, 45, 47; İbn Rüşd, Bidâyetü'l-müctehid, 1/167, 229; Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, 1/546). Bununla birlikte Hz. Peygamber (s.a.s.) kadınları bayram namazına katılmaya teşvik etmiştir (Buhârî, ʽÎdeyn, 15, 19, 21 [974, 979, 981]; el-Hac, 81 [1652]; Müslim, Salâtü’l-ʽîdeyn, 1-3, 10-12 [884-885, 890]). Bu itibarla kadınlar, şartların elverişli olması hâlinde cuma ve bayram namazlarına katılabilirler.