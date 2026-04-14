Iğdır'da kaçak keklik avına 72 bin TL ceza

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı'nın kaçak avcılıkla mücadele kapsamındaki denetimleri sürüyor.

Ekiplerin Iğdır-Suveren Jandarma Yol Kontrol Noktası'nda durdurulan bir araçta yaptığı aramada, 3 adet yabani keklik ile 3 adet keklik kafesi ele geçirildi. Olayla ilgili araçta bulunan M.Ö., S.Ö., N.Ö. ve D.Ö. isimli şahıslar hakkında işlem başlatıldı.

Şüphelilere; koruma altındaki yaban hayvanlarının avlanması, üreme ve göç dönemlerinde rahatsız edilmesi, avlanma süreleri dışında avlanma, canlı mühre kullanımı, tuzak ve kapanla avcılık yapılması ile avcılık belgesi olmadan avlanma gibi ihlallerden dolayı toplam 72 bin 829 TL idari para cezası uygulandı.

Ele geçirilen kekliklerin ilgili birimlere teslim edildiği öğrenilirken, olayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi.