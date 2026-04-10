Iğdır'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Giriş: 10.04.2026 - 09:47
Iğdır'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Mehmet Salih Uğuz (44), hayatını kaybetti.
KONTROLDEN ÇIKARAK ŞARAMPOLE DEVRİLDİ
Kaza, saat 01.00 sıralarında Iğdır-Doğubayazıt yolu Kavaktepe mevkisinde meydana geldi. Mehmet Salih Uğuz'un kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü Mehmet Salih Uğuz olay yerinde hayatını kaybetti. Uğuz’un cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
