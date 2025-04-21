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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Sakaryaspor Iğdır FK: 4 - Sakaryaspor: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Iğdır FK: 4 - Sakaryaspor: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Iğdır FK sahasında Sakaryaspor'u ağırladı. Ev sahibi ekip 3 puanı 4 golle aldı ve maç 4-0 sona erdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.04.2025 - 21:59 Güncelleme: 21.04.2025 - 21:59
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        Iğdır FK'dan dört dörtlük galibiyet!
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        Trendyol 1. Lig'in 35. hafta kapanış maçında Iğdır FK ile Sakaryaspor kozlarını paylaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 4-0 kazandı.

        Iğdır'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Kahraman Demirtaş (k.k), 29'da Muammer Sarıkaya, 61. dakikada Alim Öztürk ve 89'da ise Thuram kaydetti.

        Konuk takımda 45+4. dakikada Serkan Yavuz direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Ayrıca konuk takımda 73. dakikada Burak Çoban; ev sahibi ekipte ise 76. dakikada Adrien Regattin penaltı atışından yararlanamadı.

        Bu sonucun ardından Iğdır FK yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı ve 52 puana yükseldi. Sakarya ise 45 puanda kaldı.

        Ligin 36. haftasında Iğdır FK deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Sakaryaspor ise sahasında Erzurumspor FK'yı ağırlayacak.

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