        Haberler Spor Futbol 1. Lig Iğdır FK - Manisa FK: 0-0 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        Iğdır FK - Manisa FK: 0-0 (MAÇ SONUCU)

        Iğdır FK ile Manisa FK, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında karşı karşıya gelirken, mücadele başladığı gibi 0-0 beraberlikle sona erdi.

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 16:59 Güncelleme: 31.01.2026 - 16:59
        Iğdır'da gol sesi çıkmadı
        Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK evinde karşılaştığı Manisa FK ile 0-0 berabere kaldı.

        Hakemler: Turgut Doman, Ramazan Ufuk Avdaş, İbrahim Ethem Potuk

        Iğdır FK: Muhammet Taha Tepe, Suoares, Alim Öztürk, Fofana, Bacuna (Ali Kaan Güneren dk. 63), Bruno, Ahmet Emin Engin (Dorin Rotariu dk. 63), Doğan Erdoğan, Atakan Rıdvan Çankaya, Gökcan Kaya (Özder Özcan dk. 75), Güray Vural

        Manisa FK: Vedat Karakuş, Herelle, Diony, Lindseth (Cissokho dk. 64), Adekanye (Valentin dk. 63), Umut Erdem, Benrahou (Kubilay Sönmez dk. 90), Muhammed Enes Kiprit (Osman Kahraman dk. 63), Yasin Güreler, Ayberk Karapo, Toure

        Sarı kartlar: Jonathan Lindseth, Yasin Güreler, Christophe Herelle, Osman Kahraman, Kubilay Sönmez (Manisa FK), Doğan Erdoğan (Iğdır FK)

