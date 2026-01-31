Iğdır FK - Manisa FK: 0-0 (MAÇ SONUCU)
Iğdır FK ile Manisa FK, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında karşı karşıya gelirken, mücadele başladığı gibi 0-0 beraberlikle sona erdi.
Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK evinde karşılaştığı Manisa FK ile 0-0 berabere kaldı.
Hakemler: Turgut Doman, Ramazan Ufuk Avdaş, İbrahim Ethem Potuk
Iğdır FK: Muhammet Taha Tepe, Suoares, Alim Öztürk, Fofana, Bacuna (Ali Kaan Güneren dk. 63), Bruno, Ahmet Emin Engin (Dorin Rotariu dk. 63), Doğan Erdoğan, Atakan Rıdvan Çankaya, Gökcan Kaya (Özder Özcan dk. 75), Güray Vural
Manisa FK: Vedat Karakuş, Herelle, Diony, Lindseth (Cissokho dk. 64), Adekanye (Valentin dk. 63), Umut Erdem, Benrahou (Kubilay Sönmez dk. 90), Muhammed Enes Kiprit (Osman Kahraman dk. 63), Yasin Güreler, Ayberk Karapo, Toure
Sarı kartlar: Jonathan Lindseth, Yasin Güreler, Christophe Herelle, Osman Kahraman, Kubilay Sönmez (Manisa FK), Doğan Erdoğan (Iğdır FK)