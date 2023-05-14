Iğdır Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Iğdır Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonucu

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Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için sandık başına gitti. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından Iğdır başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Iğdır Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Iğdır seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Iğdır Cumhurbaşkanı Seçimi Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Iğdır Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 78.02 seçime katılım oranı sağlanırken saat 21:11 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 60.1 oldu. Iğdır Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Kemal Kılıçdaroğlu: 35.572 oyla yüzde 61.26 - Recep Tayyip Erdoğan: 15.257 oyla yüzde 26.27 - Sinan Oğan: 6.994 oyla yüzde 12.04 - Muharrem İnce: 245 oyla yüzde 0.42 aldı. Iğdır 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları son durum şu şekilde;



Iğdır Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 77.27 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 21:11 itibarıyla yüzde 54.2 oranında açıldı. 2023 Iğdır milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Emek ve Özgürlük İttifakı: 21.259 oyla yüzde 42.81 - Cumhur İttifakı: 20.699 oyla yüzde 41.68 - Millet İttifakı: 6.331 oyla yüzde 12.75 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 287 oyla yüzde 0.58 - Ata İttifakı: 90 oyla yüzde 0.18 aldı. Saat 21:11 itibarıyla 2023 Iğdır milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:

