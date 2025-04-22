Iğdır'da vatandaşlar geleneksel halk oyunlarıyla eğlendi

Program sonunda, halk oyunlarına emek veren ve kültürün yaşatılmasına katkı sunan isimlere Vali Ercan Turan tarafından teşekkür belgesi verildi.

Kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla düzenlenen etkinlikte, bölgede geçmişte oynanan ve kaybolmaya yüz tutmuş oyunlar da oynandı.

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