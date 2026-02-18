Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Iğdır sahur ve iftar saati duyuruldu. Doğu Anadolu’nun Iğdır ilinde oruç tutacak olan vatandaşlar ‘’ Iğdır ilk sahur ve iftar saati ne zaman, saat kaçta okunacak?’’ sorusuna yanıt arıyor. Ramazan ayında oruç ibadetlerini en doğru şekilde yerine getirmeye özen gösterenler ise günlük olarak imsak, sahur, iftar ve teravih namazı saatlerini öğrenmek istiyorlar. İşte, 2026 Iğdır imsakiyesi, imsak, sahur, iftar ve teravih vakitleri...