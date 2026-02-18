Canlı
        Iğdır İmsakiye 2026 : Iğdır'da ilk sahur vakti ne zaman ve ezan saat kaçta okunuyor? İftar saati ve oruç imsak saatleri (Diyanet Ramazan İmsakiyesi)

        Iğdır İmsakiye 2026: Iğdır'da ilk sahur vakti ne zaman ve ezan saat kaçta okunuyor?

        Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan Iğdır'da imsakiye ve iftar, sahur saatleri merak ediliyor. Vatandaşlar "Iğdır'da sahur vakti kaçta?" ve Iğdır'da iftar kaçta başlıyor?" sorularına yanıt arıyor. Iğdır ramazan imsakiyesi üzerinden imsak saati ve sahur saati bilgileri yakından takip ediliyor. Sahur ve akşam ezanı kaçta okunuyor sorusu da oruç hazırlığı yapanların araştırdığı başlıklar arasında bulunuyor. İşte ayrıntılar...

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 18.02.2026 - 19:36 Güncelleme: 18.02.2026 - 19:36
        1

        Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Iğdır sahur ve iftar saati duyuruldu. Doğu Anadolu’nun Iğdır ilinde oruç tutacak olan vatandaşlar ‘’ Iğdır ilk sahur ve iftar saati ne zaman, saat kaçta okunacak?’’ sorusuna yanıt arıyor. Ramazan ayında oruç ibadetlerini en doğru şekilde yerine getirmeye özen gösterenler ise günlük olarak imsak, sahur, iftar ve teravih namazı saatlerini öğrenmek istiyorlar. İşte, 2026 Iğdır imsakiyesi, imsak, sahur, iftar ve teravih vakitleri...

        2

        IĞDIR’DA İLK SAHUR VE İFTAR SAATİ NE ZAMAN?

        Diyanet Iğdır İmsakiyesine göre, 19 Şubat 2026 Çarşamba günü sahur vakti saat 05:21’de bitiyor. İlk iftar saati ise 19 Şubat 2026 saat 17:51 olarak duyuruldu

        Teravih namazı, yatsı ezanı 19:09’da okunduktan sonra kılınacak. 20 Şubat sahur için imsak vakti ise, 05:20 olacak.

        IĞDIR RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        IĞDIR İMSAKİYE 2026

        Iğdır'ın farklı ilçelerinde iftar ve sahur vakitleri birbirinden farklı olabilir. İlçenize özel namaz vakitlerini öğrenmek için "Iğdır İmsakiye 2026" bağlantısına tıklayarak ilçe tercihinizi belirleyebilirsiniz. Bu sayede Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine dayalı güncel Iğdır 2026 Ramazan İmsakiyesi bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.

        Iğdır tüm ilçelerinin imsakiye ve sahur vakti verilerine ulaşabilirsiniz.

        IĞDIR RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        2026 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

        Diyanet Dini Günler takviminde yer alan tarih bilgisine göre 2026 yılında Kadir Gecesi 16 Mart 2026 tarihinde idrak edilecek.

        5
