Ihlara Vadisi ziyaretçilerini büyülüyor

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"Tekrar merdivenleri çıkmıyorlar. Bu doğru bir gezi türü. Tekrar merdivenleri çıkmak bazı gurupların tercih ettiği bir durum olmuyor. Bizim de tercih ettiğimiz durum değil. Vadi içerisinde muhakkak suretle görülecek diğer özel noktaları görmeleri için Ihlara Vadisi'nden Belisırma ya da Ihlara Kasabası'na yürüyüş yapmalarını biz tavsiye ediyoruz" diye konuştu.