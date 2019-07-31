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Haberlerİş-Yaşamİhracat yüzde 14,3, ithalat yüzde 22,7 azaldı - haberler

İhracat yüzde 14,3, ithalat yüzde 22,7 azaldı

Türk İstatistik Kurumu (TÜİK),2019 Haziran dönemi dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Haziran döneminde ihracat yüzde 14,3, ithalat da yüzde 22,7 azaldı. Haziran ayında dış ticaret açığı yüzde 42,5 azalarak 3 milyar 177 milyon dolara geriledi

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Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2019 yılı Haziran ayında, 2018 yılının aynı ayına göre %14,3 azalarak 11 milyar 82 milyon dolar, ithalat %22,7 azalarak 14 milyar 259 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 42,5 AZALDI

Haziran ayında dış ticaret açığı yüzde 42,5 azalarak 3 milyar 177 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2018 Haziran ayında yüzde 70,1 iken, 2019 Haziran ayında yüzde 77,7'ye yükseldi.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ SERİYE GÖRE İHRACAT YÜZDE 15,5 AZALDI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2019 Haziran ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 15,5, ithalat yüzde 0,2 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2019 yılı Haziran ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 8,1, ithalat yüzde 14,8 azaldı.

EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA OLDU

Almanya'ya yapılan ihracat 2019 Haziran ayında 1 milyar 74 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 685 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 640 milyon dolar ile Fransa ve 613 milyon dolar ile İtalya takip etti. Rusya'dan yapılan ithalat, 2019 yılı Haziran ayında 1 milyar 537 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 276 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 192 milyon dolar ile Almanya ve 919 milyon dolar ile ABD izledi.

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN İMALAT SANAYİ İHRACATI İÇİNDEKİ PAYI YÜZDE 3,5 OLDU

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.3 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Haziran ayında ISIC Rev.3'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94'tür. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,5'tir. İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 76,5'tir. Haziran ayında yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 13,9'dur.

GENEL TİCARET SİSTEMİNE GÖRE İHRACAT 11 MİLYAR 594 MİLYON DOLAR OLDU

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2019 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,9 azalarak 11 milyar 594 milyon dolar, ithalat ise yüzde 22,9 azalarak 15 milyar 71 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 76,9 oldu.

 

 

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