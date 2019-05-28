Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

İhracatlık kirazda fiyat üreticiyi sevindirdi

AA

Türkiye'nin erkenci kiraz üretim merkezi Manisa'da ihracat amaçlı yetiştirilen Ziraat 900 cinsi kirazın kilogramı 24-30 liradan alıcı buluyor. İhracatçı Hüseyin Uçak, "Erkenci kirazın fiyatı ister istemez biraz yüksek olacak ama ilerleyen günlerde dengeyi bulacağız" derken üretici Metin Koyuncu, "Kiraz, kalitesine göre 30 liraya kadar alıcı buluyor. Bu durumdan çok memnunuz. Rekoltemiz de oldukça iyi" dedi

kiraz

Türkiye'nin erkenci kiraz üretim merkezlerinden Manisa'da ihracat amaçlı yetiştirilen "Ziraat 900"ün hasadına başlandı.

Yıllık ortalama 30 bin dönüm arazide 50 bin ton üretimin yapıldığı Şehzadeler ilçesinin Sancaklı Bozköy Mahallesi'ndeki çiftçiler de erkenci kirazlarını ihracata yetiştirmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Parlak kırmızı rengi, iri tane yapısı, kendine özgü aroması ve uzun raf ömrü nedeniyle tercih edilen Ziraat 900, bölge üreticisinin ana geçim kaynağı durumunda bulunuyor.

Çiftçiler, geçen yıl kilogramını 12-14 liradan verdikleri kirazı bu yıl 24-30 liradan satıyor.

- "Avrupa tercih ediyor"

İhracatçı Hüseyin Uçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ziraat 900 cinsinin kalitesi, tadı ve uzun raf ömründen dolayı dış satıma çok uygun olduğunu söyledi.

Kirazı çoğunlukla Avrupa Birliği ülkelerine gönderdiklerini belirten Uçak, "Erkenci kirazın fiyatı ister istemez biraz yüksek olacak ama ilerleyen günlerde dengeyi bulacağız. Üreticiler çok memnun, şu anda Ziraat 900'ü kilogramı 24-30 liradan alıyoruz ama bu piyasaya daha çok mal geldiği dönemde 15-18 lira seviyesine gelince ideal bir rakam olacak. Hem çiftçimiz kazanacak hem de ihracata sevkimiz fazlalaşacak, herkes bundan memnun olacak." dedi.

Kiraz üreticisi Metin Koyuncu da rekolte ve fiyatın üreticinin yüzünü güldürdüğünü dile getirdi.

Ziraat 900'ün bölgenin en önemli kiraz çeşidi olduğunu söyleyen Koyuncu, "Kiraz, kalitesine göre 30 liraya kadar alıcı buluyor. Üreticiler olarak bu durumdan çok memnunuz. Rekoltemiz de oldukça iyi. İnşallah fiyatlarımız ve rekoltemiz böyle devam eder." ifadesini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

BİM 31 Mayıs 2019 Aktüel ürünler kataloğu belli oldu! BİM Cuma günü hangi ürünler indirimli olacak?
ALIŞVERİŞBİM 31 Mayıs 2019 Aktüel ürünleri belli oldu!
A101 30 Mayıs 2019 Aktüel ürünler kataloğu! A101'de bu hafta hangi ürünler indirimli olacak? İşte tam liste
ALIŞVERİŞA101'de bu hafta hangi ürünler indirimli olacak?
40 milyon kişi risk altında
ALIŞVERİŞ40 milyon kişi risk altında
Fiyatı 1 TL'ye indi
ALIŞVERİŞFiyatı 1 TL'ye indi
BİM 24 Mayıs 2019 Cuma aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu hafta indirimli ne var?
ALIŞVERİŞBİM'de bu hafta indirimli ne var?
BİM 24 Mayıs Aktüel ürünler listesi 2019! Bu hafta BİM'de hangi ürünler indirimli?
ALIŞVERİŞBİM 24 Mayıs Aktüel ürünler listesi
A101 aktüel ürünler kataloğu 23 Mayıs 2019 Perşembe! A101'de bu hafta indirimli ne var?
ALIŞVERİŞA101'de bu hafta indirimli ne var?
İşte dünyada maaşların en yüksek olduğu şehirler
ALIŞVERİŞEn yüksek maaşlar bu şehirlerde
BİM 24 Mayıs 2019 Aktüel ürünleri belli oldu! BİM'de bu cuma günü hangi ürünler indirimli olacak?
ALIŞVERİŞBİM 24 Mayıs Aktüel ürünler kataloğu yayımlandı!
A101'de yarın hangi ürünler indirimli olacak? A101 23 Mayıs 2019 Aktüel ürünler kataloğu! İşte tam liste
ALIŞVERİŞA101 23 Mayıs 2019 Aktüel ürünler kataloğu ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X