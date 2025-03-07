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        Haberler Bilgi Ekonomi İhtiyaç kredisi vade sayısı hesaplama 2025: İhtiyaç ve bireysel krediler kaç aya kadar taksit yapılabilir, 150 bin TL altı ve üstü kaç ay vade olur?

        İhtiyaç kredisi vade sayıları değişti! Krediler kaç aya kadar vadelendirilecek?

        Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), finansal istikrarı korumak adına yeni bir düzenleme hayata geçirdi. Yapılan değişiklikle birlikte kredi vade süreleri uzatıldı, böylece tüketiciler kredilerini daha uzun vadeye yayarak daha uygun taksitlerle ödeme imkânına kavuşacak. İşte, güncellenen kredi vade süreleri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.03.2025 - 13:03 Güncelleme: 07.03.2025 - 13:03
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        BDDK, yeni bir düzenlemeyle kredi vadelerinde güncellemeye gitti. Yapılan değişiklikle birlikte tüketiciler, kredi borçlarını daha uzun vadeye yayarak aylık taksitlerini düşürebilecek. Böylece bireysel kredi kullanıcıları için ödeme planları daha esnek hale gelecek. İşte, 2025 yılı itibarıyla güncellenen kredi vade süreleri…

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        BDDK DÜZENLEMESİNE GÖRE KREDİ VADELERİ KAÇ AY OLDU?

        BDDK'dan yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

        "Finansal istikrarın sağlanmasına yönelik atılan makro ihtiyati adımlar çerçevesinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 13/2/2025 tarihli ve 11152 sayılı Kararı ile;

        Kurulun 09.06.2022 tarihli ve 10222 sayılı Kararı kapsamında belirlenen tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırlamasındaki parasal tutarlar makro ekonomik veriler de dikkate alınarak aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.

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        KREDİ LİMİTİ VE VADELENDİRME SAYISI KAÇ OLDU?

        - Kredi tutarı 125 bin Türk Lirası ve altında olan krediler için 36 ay,

        - Kredi tutarı 125 bin Türk Lirasının üzerinde olup 250 bin Türk Lirasının üzerinde olmayan krediler için 24 ay,

        - Kredi tutarı 250 bin Türk Lirasının üzerinde olan krediler için 12 ay.

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        ÖNCEDEN KREDİLERE KAÇ AY VADE YAPILABİLİYORDU?

        Bu değişiklikten önce 50.000 TL'ye kadar olan krediler için 36 aya kadar, 50.001 TL ve üzeri ile 100.000 TL arası krediler için 24 aya kadar ve 100.001 TL ve üzeri olan krediler için ise 12 aya kadar vade imkânı tanınıyordu.

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