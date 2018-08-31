IK Brage Borlange - IK Frej Taby maçı rakamları

İsveç Superettan maçında IK Brage Borlange ile IK Frej Taby, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 15:00. 34 puanlı IK Brage Borlange 5. sırada bulunuyor, IK Frej Taby 22 puana sahip ve 11. sırada. IK Brage Borlange, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. IK Frej Taby, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 345 kodlu maçta; İddaa oynayanlar IK Brage Borlange kazanırsa 1.40, beraberlik çıkarsa 3.75, IK Frej Taby sahadan galip ayrılırsa 4.60 oranını elde edecekler. Alt oranı 2.30, üst oranı 1.30. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

IK Brage Borlange son hafta oynanan IK Frej Taby maçında 0-2 yenildi.

IK Frej Taby ise IK Brage Borlange karşılaşmasında 0-2 kazandı.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet alan IK Brage Borlange, 21 gol attı ve 17 gol yedi.

IK Frej Taby, dış sahada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda IK Frej Taby 13 kez gol sevinci yaşadı, 18 kez topu ağlarında gördü.

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