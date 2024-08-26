Kars ın Kağızman il&ccedil;esine bağlı Akyayla k&ouml;y&uuml;ndeki tarlada iki aile arasında hayvan otlatma meselesi nedeniyle &ccedil;ıkan tartışma, taşlı sopalı ve silahlı kavgaya d&ouml;n&uuml;şt&uuml;. İhbar &uuml;zerine olay yerine &ccedil;ok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgada, Engin Bozyel ile aynı aileden Hayrettin, &Ouml;mer, Burhan, Emrah ve Şener Yarımdağ ile Abubekir Altay yaralandı. Kağızman Devlet Hastanesi ne kaldırılan ve silahla yaralandığı &ouml;ğrenilen Abubekir Altay, m&uuml;dahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılar ise Kars Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas &Uuml;niversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi ne sevk edildi. Jandarma ekipleri, k&ouml;yde, polis ekipleri ise hastanelerde yoğun g&uuml;venlik &ouml;nlemi aldı. Ş&uuml;phelilerin yakalanmasına y&ouml;nelik &ccedil;alışmalar s&uuml;r&uuml;yor.