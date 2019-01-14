Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesindeki bıçaklı kavgada arkadaşı tarafından bıçaklanan bir genç hayatını kaybetti.

Olay dün gece saat 22.30 sıralarında Şahinbey ilçesi Çıksorut Mahallesi'nde yaşandı. İHA'nın haberine göre, 20 yaşındaki Kadir Çanka, mahalleden çocukluk arkadaşı olan 19 yaşındaki E.Ç. ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. İddiaya göre, tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Erdem Ç. yanındaki bıçağı arkadaşı Kadir Çanka’nın kalbine sapladı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırılan Kadir Çanka, buradaki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gencin cenazesi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Cenaze, buradaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilirken, cinayet zanlısı olan E.Ç. ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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