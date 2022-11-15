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Buffalo Wings (Kanat) tarifi nasıl yapılır, püf noktaları nelerdir?

Masterchef Türkiye yarışmasında yapılan Buffalo Wings (Kanat) tarifi izleyenlerin ilgisi çekti. Buffalo kanatlar pişirilirken dikkat edilmesi gereken püf noktalar vardır yoksa tavuğunuz çıtır ve tamamen kızarmış olmayabilir. Sizler için iki farklı gizli püf noktaları bulunan Buffalo Wings tariflerini derledik.

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  • İki ayrı gizli Buffalo Wings (Kanat) tarifi! Buffalo Wings (Kanat) tarifi nasıl yapılır, püf noktaları nelerdir? Masterchef tarif

    Buffalo kanatlarının tarihi Amerika’ya dayanıyor. İlk buffalo kanatlar 1964’te New York’da bir bardan ortaya çıkıyor. Buffalo kanaları yapmanın püf noktası, fırında pişirirken tel raf kullanılmasıdır. Raf sayesinde hava kanatların altında da dolaşır ve çıtırlaşmasını sağlar. Kanatlar boyutuna bağlı olarak soslanmadan önce fırında 50 ila 60 dakika pişebilir.
  • İki ayrı gizli Buffalo Wings (Kanat) tarifi! Buffalo Wings (Kanat) tarifi nasıl yapılır, püf noktaları nelerdir? Masterchef tarif

    1. TARİF 

    MALZEMELER

    -2 kg tavuk kanadı

    -4 yemek kaşığı tereyağı

    -1 çay kaşığı sarımsak veya tozu

    -Tuz

    -Karabiber

    ACI SOS

    -Yarım çay bardağı acı sos (isteğe göre daha fazlada olabilir)

    -2 yemek kaşığı bal

    -2 yemek kaşığı zeytinyağı

    YAPILIŞI

    Fırını 200 dereceye getirin ve bir tepsinin üzerine tel ızgara yerleştirin. Büyük bir kapta tavuk kanatlarının üzerine yağları, sarımsağı, tuzu ve karabiberi ekleyerek karıştırın. Daha sonra tavuk kanatlarını fırın ızgarasına dizin.

    Tavuk altın rengi olana kadar 50 ila 60 dakika (büyüklüğüne göre değişir, küçükse 30 dakika yeterli olacaktır) pişirin.
  • İki ayrı gizli Buffalo Wings (Kanat) tarifi! Buffalo Wings (Kanat) tarifi nasıl yapılır, püf noktaları nelerdir? Masterchef tarif

    Küçük bir tencerede, acı sos ve balı birlikte karıştırın. Kaynamaya başlayınca tereyağını içerisine ekleyin. 2 dakika kadar pişirin daha sonra sarımsakları ekleyin biraz daha pişirin. Daha sonra altını kapatın.

    Kanatlar piştikten sonra bir kaseye alın. Tamamen kaplanana kadar acı sos ile karıştırın. Kanatları tekrar ızgara rafına yerleştirin ve sos karamelleşene kadar 5 dakika pişirin. Ardından servis edebilirsiniz.
  • İki ayrı gizli Buffalo Wings (Kanat) tarifi! Buffalo Wings (Kanat) tarifi nasıl yapılır, püf noktaları nelerdir? Masterchef tarif

    2. TARİF 

    MALZEMELER

    -2 kg tavuk kanadı

    -5 çay kaşığı kabartma tozu

    -1 çay kaşığı tuz

    Acı Sos

    - 4 yemek kaşığı tereyağı eritilmiş

    - yarım çay bardağı acı sos

    -1 yemek kaşığı esmek şeker veya beyaz şeker

    - Yarım çay kaşığı tuz

    Tavuğun Yanına Peynir Sos 

    - Yarım çay bardağı beyaz peynir

    - Yarım çay bardağı tulum peyniri

    - Yarım su bardağı krema

    -Yarım su bardağı mayonez

    -1 diş sarımsak rendelenmiş veya kıyılmış

    -1-3 kaşık süt

    -1 yemek kaşığı limon

    -Yarım çay bardağı tuz

    -Kekik

     

    -Karabiber

     
  • İki ayrı gizli Buffalo Wings (Kanat) tarifi! Buffalo Wings (Kanat) tarifi nasıl yapılır, püf noktaları nelerdir? Masterchef tarif

    YAPILIŞI

    Kanatları bir peçete yardımı ile kurulayın. Fırını 120 dereceye ayarlayın.

    Kanatları bir kaseye alın ve üzerine önce kabartma tozu ve tuzu serperek karıştırın. Daha sonra kanatları fırın tepsisine veya ızgarasına derisi size bakacak şekilde yerleştirip 30 dakika kadar pişirin.
  • İki ayrı gizli Buffalo Wings (Kanat) tarifi! Buffalo Wings (Kanat) tarifi nasıl yapılır, püf noktaları nelerdir? Masterchef tarif

    Ardından fırını 220 dereceye alın ve 30 dakika daha pişirin. Çıtır çıtır olan kanatları bir tabağa aldıktan sonra acı sos karışımını hazırlayın.

    Önce tereyağını eritin acı sos ve şeker ve tuzu ekleyip biraz pişirin. Daha sonra Peynirli sosun tüm malzemelerini hazırlayıp karıştırın.

    Pişen tavuk kanatlarınızı önce acı sosa sonra peynirli sosa batırarak yiyebilirsiniz.

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