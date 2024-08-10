'İki Efendinin Uşağı' Harbiye Açıkhava'ya geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın, her yaştan İstanbul seyircisini Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde ağırlayacağı Açık Hava Yaz Oyunları etkinlikleri kapsamında sezonun sevilen oyunlarıyla buluşturmaya devam ediyor. Ekinlik kapsamında 'İki Efendinin Uşağı' oyunu 16 Ağustos saat 21.00’de Açıkhava'da sahnelenecek.

Carlo Goldoni’nin yazdığı, Aslı Öngören’in yönettiği İki Efendinin Uşağı; İtalyan halk tiyatrosu Commedia Dell'arte’nin en önemli örneklerinden biri. 16. yüzyıl İtalya'sında ortaya çıkan Commedia Dell'arte, maskeli karakterleriyle öne çıkan bir tiyatro türü. Oyunda oynayan her tipin giysisi farklı oluyor. Doğaçlama performansların ön planda olduğu oyunlarda, her temsilde metnin ana hatları aynı kalmakla birlikte ayrıntılar değişiyor.