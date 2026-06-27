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        Haberler Gündem İki kamu görevlisi bilinçli taksir suçlamasıyla hakim karşısına çıkacak

        İki kamu görevlisi bilinçli taksir suçlamasıyla hakim karşısına çıkacak

        Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde Bad-ı Saba Konutları A Blok'un yıkılması sonucu 42 kişi hayatını kaybetmiş, 17 kişi yaralanmıştı. Soruşturma kapsamında Dulkadiroğlu Belediyesi'nde görevli iki isim hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27 Haziran 2026 - 19:20 Güncelleme:
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        Bad-ı Saba dosyasında yeni dava

        Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Şubat depremlerinde 42 kişinin yaşamını yitirdiği Bad-ı Saba Konutları’na ilişkin belediye görevlileri yönünden yürütülen soruşturmayı tamamladı.

        Dulkadiroğlu Belediyesi’nde İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Arzu Özaydın ile İmar ve Şehircilik Müdür Yardımcısı Serap Binici hakkında “bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan dava açıldı.

        42 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

        Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesi Güneşevler Mahallesi’nde bulunan Bad-ı Saba Konutları A Blok, 6 Şubat depremlerinde yıkıldı. Enkaz altında kalan 42 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi ise yaralandı.

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        Binanın yıkılmasına ilişkin ana davada müteahhit, proje müellifleri, şantiye şefleri, zemin etüt raporu müellifi ve yapı denetim firması yetkililerinin de aralarında bulunduğu sanıklar yargılanıyor.

        İKİ KAMU GÖREVLİSİNE DAVA AÇILDI

        Soruşturma kapsamında Dulkadiroğlu Belediyesi’nde görev yapan Arzu Özaydın ve Serap Binici hakkında 22 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası istemiyle kamu davası açıldı.

        İddianamede, iki ismin binanın yapım tarihinde belediyenin proje ve yapı kontrol birimlerinde görev yaptığı, zemin etüt raporlarını onayladığı ve yeni yapı ruhsatı sürecinde görev aldığı belirtildi.

        SORUŞTURMA İZNİ VERİLDİ

        İddianamede, Özaydın ve Binici hakkında yetkili makamlardan soruşturma izni istendiği aktarıldı. Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesi’nin 17 Nisan 2026 tarihli kararıyla iki kamu görevlisi hakkında kesin olarak soruşturma izni verildiği kaydedildi.

        Özaydın ve Binici’nin savunmalarında üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedikleri ifade edildi.

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        İDDİANAMEDE İHMAL VE KUSUR DEĞERLENDİRMESİ

        İddianamede, nihai bilirkişi raporu ve dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, iki kamu görevlisinin yapının inşa sürecinde gerekli kontrol, izin ve onay işlemlerinde görev aldığı belirtildi.

        Savcılık, şüphelilerin mevzuata aykırı olduğu değerlendirilen yapı projeleri ve yapıya ilişkin uygunluk kararlarında görevlerinde ihmal gösterdiklerini, bu nedenle binanın yıkılmasında ihmal ve kusurlarının bulunduğunu değerlendirdi.

        “BİLİNÇLİ TAKSİR” VURGUSU

        İddianamede, Türkiye’nin deprem kuşağında bulunması, şüphelilerin görevleri ve mesleki bilgileri dikkate alındığında eylemlerinin sonuçlarını öngörmeleri gerektiği ifade edildi.

        Savcılık, şüphelilerin yapıyı ve projeleri kanun ile yönetmeliklere uygun şekilde denetlemedikleri yönündeki tespitin, “bilinçli taksirle” hareket ettiklerini gösterdiğini belirtti.

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        ANA DAVAYLA BİRLEŞTİRİLDİ

        Özaydın ve Binici hakkında açılan dava, Kahramanmaraş 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ana davayla birleştirildi. Ana dosyada 1’i tutuklu 10 sanık yargılanıyor.

        İki kamu görevlisinin 30 Haziran’da görülecek duruşmada ilk kez hakim karşısına çıkması bekleniyor.

        15 KAT KARARI DA GÜNDEMDE

        Ana dosyaya giren son bilirkişi raporunda, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11 Nisan 2017 tarihli imar değişikliğiyle kat sayısının 15’e çıkarılmasına onay veren yetkililer hakkında da değerlendirme yer aldı.

        Raporda, bölgenin zemin yapısı dikkate alınmadan kat artışına gidildiği belirtilerek, imar değişikliğiyle ilgili yetkililerin de “asli kusurlu” olduğu değerlendirildi.

        MAHKEMENİN KARARI BEKLENİYOR

        30 Haziran’daki duruşmada mahkeme heyetinin, bilirkişi raporunda yer alan 15 kat iznine ilişkin değerlendirmeler konusunda da karar vermesi bekleniyor.

        Dava sürecinde, hem belediye görevlileri hakkındaki yeni dosya hem de ana davadaki sanıkların sorumlulukları birlikte ele alınacak.

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