İngiltere Premier Ligi'nde sezona flaş transferlerle giriş yapan Everton, 2-0'lık skoru koruyamadı ve maçtan 1 puanla ayrıldı.

Karşılaşmanın 41. dakikasında Everton'ın kilit isimlerinden Brezilyalı Richarlison kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Everton buna rağmen 56. dakikada Cenk Tosun'un asistini Theo Walcott'ın attığ ıgolle 1-0 öne geçti. Milli futbolcu böylece bu sezonki ikinci asistini yaptı.

Bournemouth'da 61. dakikada Adam Smith gole giden adamı düşürünce oyun dışı kaldı ve takımlar 10'ar kişi kaldı. 66'da Sigurdsson'ın asistinde Keane ağları havalandırdı ve Everton'ı 2-0 öne geçirdi.

Dakikalar 75'i gösterdiğinde Joshua King'in penaltı golüyle ev sahibi ekip umutlanırken; 79'da Nathan Ake kornerden gelen topu son tamamlayan isim oldu ve skor 2-2'ye geldi.

Kalan dakikalarda iki takımın da çabası sonuç vermedi ve karşılaşma 2-2 sona erdi. Sezona iki galibiyetle başlayan Bournemouth puanını 7, bu sezon ikinci kez sahadan beraberlikle ayrılan Everton ise 5 yaptı.

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