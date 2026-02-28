Canlı
        Haberler Sağlık İki kız kardeş aynı gün meme kanserini yendi | Sağlık Haberleri

        İki kız kardeş aynı gün meme kanserini yendi

        Bursa'da başarılı operasyon geçiren Çanakkaleli Hatice ve Nurten kardeşler, aynı gün meme kanserinden kurtuldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2026 - 12:19 Güncelleme:
        İki kız kardeş aynı gün meme kanserini yendi

        Çanakkale’de yaşayan Hatice Özkan’a 4 yıl önce meme kanseri teşhisi konuldu. Tedavisinin ardından Özkan’ın sol memesindeki kist temizlendi. Ancak 2 yıl önce hastalık nüksedince, Genel Cerrahi Uzmanı Doktor Coşkun Özer tarafından yapılan operasyonla Özkan’ın sol memesi alındı.

        Yapılan tetkik ve değerlendirmeler sonucu, hastalığın genetik olduğu tespit edilip, Özkan’ın kız kardeşi Nurten Korkmaz’da da meme kanseri saptandı. İki kız kardeş yeniden hastaneye başvurdu. Hastanede ileri düzeyde yapılan tetkik ve incelemelerde, kardeşlerin meme dokusunun tamamen alınması ve sonrasında fonksiyonel kayıp olmaması için, Dr. Coşkun Özer ve Plastik Cerrahi Uzmanı Dr. Kemal Karaca tarafından operasyon gerçekleştirildi. Hatice ve Nurten kardeşler, aynı gün art arda gerçekleşen operasyonlarla meme kanserinden tamamen kurtuldu.

        "EN CİDDİ KANSERİ BERABER YENDİLER"

        Kadınların 20 yaşından sonra kendi kendine meme muayenesi ile 40 yaşından sonra da yıllık mamografi taramalarını yaptırmaları ve en ufak farklılıkta doktorlarına başvurması gerektiğini vurgulayan doktor Özer, “Hatice teyzemize 2 yıl önce sol memenin tamamen alınması (sol mastektomi) yapılmış, şimdi ise sağ memenin tamamen alınması (sağ mastektomi), kız kardeşi Nurten hanıma ise iki memenin iç kısmındaki dokuların tamamen alınması ve boşalan alana silikon konulması ameliyatı uygulandı. Koridorlarda beraber yürüyerek kadınlar için en ciddi kanserlerden olan meme kanserini yendiler. Şimdi hastalığı geçmişte bırakarak sevdiklerine vakit ayırabilmekteler” diye konuştu.

