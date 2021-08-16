Yedi yaşındaki kızı Hayal (Ahsen Türkyılmaz) ile ayakta kalma mücadelesi veren Neva Canpolat (Leyla Feray), biricik kızını masallarla, oyunlarla hayatın güzelliğini ve umudu aşılayarak büyütmektedir. İşte İkimizin Sırrı 3. bölüm fragmanı...

İKİMİZİN SIRRI 3. BÖLÜM FRAGMANI

— İkimizin Sırrı (@ikimizinsirri) August 15, 2021

İKİMİZİN SIRRI 2. BÖLÜM

Neva, kızının kaçırılması üzerine Korhan’ın kendine yaptığı kuryelik teklifini kabul etmek zorunda kalır. Kızını kurtarmak için her şeyi göze alan Neva yola çıkar. Alp Karahun ise annesinin ilerleyen hastalığına biz çözüm yolu bulmak zorundadır. Olaylar Neva ile Alp’i karşı karşıya getirir.